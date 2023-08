Apple Watch X: Großer Neustart (erst) zum 10. Geburtstag

Unklar ist, ob Apple hier bereits das kommenden Jahr ins Auge fassen wird oder den Neustart der Apple Watch auf den Herbst 2025 legt. Fest steht jedenfalls: In diesem Jahr ist es noch nicht so weit.

Laut Gurmans Quellen hebt sich Apple das nächste bedeutende Überarbeitung der Apple Watch für den zehnten Jahrestag der Computeruhr auf. Analog zum iPhone X, das ebenfalls zehn Jahre nach dem Debüt des iPhones mit einem gänzlich neuen Formfaktor in den Markt startete – das iPhone X verzichtete als erstes Gerät auf „Stirn“, „Kinn“ und Home-Taste, soll der 10. Geburtstag auch am Handgelenk für signifikante Änderungen sorgen.

Auch in diesem Jahr wird das neue Modell der Apple Watch vor allem von kleineren Detail-Verbesserungen in Sachen Performance und Akkulaufzeit geprägt sein, ansonsten jedoch allbekannte Kost in unveränderter Verpackung bieten. Dies meldet der für gewöhnlich gut unterrichtete Apple-Beobachter Mark Gurman, der zuletzt nahezu alle Details zur Datenbrille Apple Vision Pro korrekt vorhersagen konnte.

Insert

You are going to send email to