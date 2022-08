Finanzplanung: „Today’s Budget“ löst „Daily Budget“ ab

Mit Today’s Budget hat der Berliner Entwickler Christopher Ruttinger den Nachfolger seiner Anwendung Daily Budget Original veröffentlicht. Wie bereits die ursprüngliche, vor mittlerweile zehn Jahren an den Start gebrachte App will auch die neue Version „Today’s Budget“ dabei unterstützen, die persönlichen Ausgaben unter Kontrolle zu halten und im besten Fall täglich ein wenig zu sparen.

„Today’s Budget“ stellt seinen Nutzern ein auf Basis des persönlichen Einkommens und der regelmäßigen Fixkosten errechnetes Tagespensum zur Verfügung, das an den Folgetagen jeweils auf Basis der vorherigen Ausgaben angepasst wird. Hat man zu viel ausgegeben, bekommt man weniger – hat man gespart, so steht am kommenden Tag mehr Geld zur Verfügung.

Dieses Prinzip setzt darauf, dass man seine Ausgaben möglichst konsequent in der App erfasst. Hat man dies einmal vergessen, so kann man jederzeit tagesaktuell neu starten. Auch besteht die Möglichkeit, auf konkrete Wünsche oder allgemein festgelegte Summen zu sparen. Die Beträge werden dann aufgeteilt und automatisch vom Tagesbudget abgezogen.

Der Entwickler verspricht mit der Nutzung der App verbunden maximalen Schutz der Privatsphäre. Man muss keine Bankdaten eingeben und kann die Inhalte per PIN schützen.

Im oben eingebetteten Video seht ihr jeweils die alte und neue Version der App im Vergleich. Die Anpassungen beziehen sich in erster Linie auch auf die Darstellung und Übersicht. Das Teilen in der Familie und die gemeinsame Verwaltung fehlen in der aktuellen Version allerdings noch, und werden dem Entwickler zufolge nachgereicht.

Wer die Vollversion der Vorgänger-App bereits erworben hat, wird sich den Wechsel allerdings ohnehin überlegen. Der Preis für die Premium-Version von „Today’s Budget“ liegt mit 29,99 Euro nun ein ganzes Stück höher. Alternativ besteht auch die Möglichkeit zum Abo für 3,99 Euro im Monat oder 19,99 Euro im Jahr.