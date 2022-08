iOS-Tipp: Verlaufsansicht über Zurücktaste einblenden

Die Option, durch Drücken und Halten der Zurück-Taste in Safari den bisherigen Browserverlauf einzusehen, haben wir bereits an verschiedener Stelle erwähnt. Was viele Nutzer nicht wissen: Es handelt sich hierbei um eine iOS-Funktion, die sich auch in anderen Anwendungen als ausgesprochen hilfreich erweisen kann.

Ein klassischer Anwendungsfall wäre hier beispielsweise Apples Musik-App. Wenn ihr euch hier mal wieder „verlaufen“ habt, probiert es einfach mal damit, die Zurücktaste gedrückt zu halten. Ihr spart euch auf diese Weise das mühsame navigieren über mehrere Schritte zurück, sondern könnt direkt wieder zum Ausgangspunkt oder einer der zuvor angezeigten Seiten springen.

Auf ähnliche Weise lässt sich die Zurücktaste auch in anderen Anwendungen und sogar auf Systemebene wie beispielsweise in den Einstellungen nutzen, wenngleich dies nicht immer gleichbleibend funktioniert. In Apples TV-App oder auch im App Store steht die Verlaufsansicht beispielsweise nicht auf den Einzelseiten zu Filmen oder Apps, sondern nur im allgemeinen Bereich zur Verfügung.