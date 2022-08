Cobblestone GPS-Tracker: Lange Laufzeit und Positionsbestimmung per App

Der dänische Hersteller Copenhagen Trackers bewirbt den 88 Gramm leichten Cobblestone als robustes und nach IP67 wasserdichtes Gerät, das keinerlei Folgekosten verursacht. Die integrierte SIM-Karte funktioniert in der gesamten EU und zusätzlich in der Schweiz und Norwegen.

Anders als beispielsweise Apples AirTags setzt der Cobblestone auf GPS-Ortung sowie die Standortübermittlung über das Mobilfunknetz und zeigt sich dementsprechend deutlich flexibler und in vielen Situationen wohl auch zuverlässiger in der Verwendung.

Regulär in der Regel 125 Euro teurer bietet ALDI die Standardversion des Cobblestone von heute an für begrenzte Zeit zum Aktionspreis von 99,99 Euro an. Grund für uns, einen Blick auf die Eckdaten des Zubehörs zu werfen.

Der GPS-Tracker Cobblestone ist insbesondere darauf ausgelegt, größere Wertgegenstände wie ein Auto oder ein Boot im Auge zu behalten, lässt sich mit seinen Maßen von 6,4 Zentimetern im Quadrat und 2,3 Zentimetern in der Höhe durchaus aber auch anderweitig verwenden und beispielsweise an einem Motorrad oder vielleicht auch einem Fahrrad montieren.

