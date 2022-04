OnePeek-App: Ein super-simples Haushaltsbuch aus Oldenburg

Die in Oldenburg ansässige App-Schmiede Swoo Digital bietet seit einigen Monaten den kostenlosen Download OnePeek im App Store an, der sich als minimales Haushaltsbuch an Anwender und Anwenderinnen richtet, die normalerweise keine Lust auf die gewissenhafte Pflege eines Ausgabentrackers legen. Um dennoch die monatlich anfallenden Fix- und Flexkosten im Blick behalten zu können, konzentriert sich OnePeek ausschließlich auf deren Eingabe und wirft alle anderen Zusatzfunktionen, die wir von vergleichbaren Anwendungen gewohnt sind, schlicht über Bord.

Nach dem Download startet die erst kürzlich auf Version 1.4 aktualisierte Anwendung mit freundlichen Farben, großen Bedienelementen zur Eingabe und der schlichten Frage, welche neuen Ausgaben notiert werden wollen. Diese werden mit dem Plus am unteren Bildschirmrand erfasst, setzen für eine Sinnvolle Monatsbilanz jedoch voraus, dass zuvor ein Einkommen angegeben wurde. Dieses kann als monatliches Gehalt, einmalige Vergütung oder wiederkehrende Zahlung (jedes Quartal, jedes Halbjahr, alle 2 Wochen oder alle 2 Monate) angelegt und benannt werden, was die Kombination unterschiedlicher Einnahmequellen wie Gehalt, Miete, Rendite etc. möglich macht.

Auch der Bereich Fixkosten ermöglicht die flexible Eingabe geplanter Belastungen, die jährlich, vierteljährlich, halbjährlich, monatlich, alle 2 Monate oder alle 2 Wochen eingeplant werden können. Sind Einkommensquellen und Fixkosten einmal angelegt, bucht as orangefarbene Plus die im Wochenverlauf anfallenden Einzelausgaben ab und sorgt so für den stets aktuellen Blick auf die Monatsbilanz, die euch in Sachen Konsum als lenkender Indikator dienen soll.

Die iPhone-App ist kostenlos und arbeitet ausschließlich lokal auf dem Gerät. Ein Datenabgleich ist aktuell noch nicht vorhanden.