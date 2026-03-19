Fehlerhafte Texteingaben: iOS 26.4 soll Tastaturfehler beheben

Apple bereitet mit iOS 26.4 die nächste Aktualisierung für das iPhone vor und adressiert dabei ein Problem, das viele Nutzer bereits seit mehreren Versionen begleitet. Wie aus den offiziellen Versionshinweisen hervorgeht, soll die Aktualisierung die Genauigkeit der Bildschirmtastatur verbessern, insbesondere bei schneller Eingabe.

Im Fokus steht ein Fehler, bei dem gedrückte Tasten zwar visuell korrekt erkannt wurden, die entsprechenden Buchstaben jedoch nicht im Textfeld erschienen. Die fehlenden Zeichen führten in der Folge zu weiteren Problemen, da auch die automatische Texterkennung auf unvollständigen Eingaben basierte und dadurch falsche Vorschläge machte.

Bereits in einer früheren Vorabversion von iOS 26.4 hatte Apple entsprechende Anpassungen integriert. Erste Rückmeldungen aus dem Kreis der Beta-Tester deuten darauf hin, dass sich das Verhalten der Tastatur spürbar stabilisiert hat.

Zusammenhang mit bekanntem Problem?

ifun.de hatten wir bereits im Dezember über ein ähnliches Phänomen berichtet. Damals schilderten Nutzer, dass trotz korrekter Berührung einzelner Tasten falsche Buchstaben ausgegeben wurden. Auffällig war, dass die visuelle Rückmeldung der Tastatur die richtige Eingabe bestätigte, während im Text ein anderer Buchstabe erschien.

Die nun von Apple beschriebene Fehlerbehebung weist Parallelen zu diesen Beobachtungen auf. Allerdings unterscheidet sich der jetzt adressierte Fehler in einem Punkt. Während zuvor falsche Zeichen ausgegeben wurden, geht es laut Apple nun vor allem um fehlende Eingaben bei schneller Tippgeschwindigkeit.

Eine häufig diskutierte Ursache war die Autokorrektur. Diese Erklärung galt bereits zuvor als wenig überzeugend, da die Probleme auch bei deaktivierter Funktion auftraten. Ebenso wenig ließ sich das Verhalten durch die dynamische Anpassung der Tastenflächen erklären, da die erkannte Berührung korrekt angezeigt wurde.

Die finale Veröffentlichung von iOS 26.4 wird Anfang April erwartet. Erst danach dürfte sich zeigen, ob die vorgenommenen Änderungen die gemeldeten Probleme im Alltag tatsächlich reduzieren.