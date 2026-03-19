Zusammenhang mit bekanntem Problem?
Fehlerhafte Texteingaben: iOS 26.4 soll Tastaturfehler beheben
Apple bereitet mit iOS 26.4 die nächste Aktualisierung für das iPhone vor und adressiert dabei ein Problem, das viele Nutzer bereits seit mehreren Versionen begleitet. Wie aus den offiziellen Versionshinweisen hervorgeht, soll die Aktualisierung die Genauigkeit der Bildschirmtastatur verbessern, insbesondere bei schneller Eingabe.
Im Fokus steht ein Fehler, bei dem gedrückte Tasten zwar visuell korrekt erkannt wurden, die entsprechenden Buchstaben jedoch nicht im Textfeld erschienen. Die fehlenden Zeichen führten in der Folge zu weiteren Problemen, da auch die automatische Texterkennung auf unvollständigen Eingaben basierte und dadurch falsche Vorschläge machte.
Bereits in einer früheren Vorabversion von iOS 26.4 hatte Apple entsprechende Anpassungen integriert. Erste Rückmeldungen aus dem Kreis der Beta-Tester deuten darauf hin, dass sich das Verhalten der Tastatur spürbar stabilisiert hat.
Zusammenhang mit bekanntem Problem?
ifun.de hatten wir bereits im Dezember über ein ähnliches Phänomen berichtet. Damals schilderten Nutzer, dass trotz korrekter Berührung einzelner Tasten falsche Buchstaben ausgegeben wurden. Auffällig war, dass die visuelle Rückmeldung der Tastatur die richtige Eingabe bestätigte, während im Text ein anderer Buchstabe erschien.
Die nun von Apple beschriebene Fehlerbehebung weist Parallelen zu diesen Beobachtungen auf. Allerdings unterscheidet sich der jetzt adressierte Fehler in einem Punkt. Während zuvor falsche Zeichen ausgegeben wurden, geht es laut Apple nun vor allem um fehlende Eingaben bei schneller Tippgeschwindigkeit.
Eine häufig diskutierte Ursache war die Autokorrektur. Diese Erklärung galt bereits zuvor als wenig überzeugend, da die Probleme auch bei deaktivierter Funktion auftraten. Ebenso wenig ließ sich das Verhalten durch die dynamische Anpassung der Tastenflächen erklären, da die erkannte Berührung korrekt angezeigt wurde.
Die finale Veröffentlichung von iOS 26.4 wird Anfang April erwartet. Erst danach dürfte sich zeigen, ob die vorgenommenen Änderungen die gemeldeten Probleme im Alltag tatsächlich reduzieren.
Bin ich mal gespannt. Bei mir hatte die Tastatur auf neuer Hardware häufig gelaggt und dann kam ein Mix aus Leerzeichen, einzelnen Buchstaben und was auch immer Autokorrektur draus machte, raus
1+
Ich warte so lange darauf, das die tastatur endlixh gefixt wird !
Kann das jemand der Beta Nutzer bestätigen? Hat sich da was getan?
Nein
Ist sehr viel besser geworden. Ja.
Es wird Zeit. Langsam ist es wirklich nervig. Schnell schreiben kann man auf der Tastatur eigentlich mittlerweile vergessen, da ständig irgendetwas falsch ist. Man kann dann stellenweise die Wörter noch dreimal schreiben und immer wieder nimmt er die falschen Buchstaben nebendran.
Wie man so einen elementaren Systemfehler so lange auf aufschieben kann zu beheben ist mir echt ein Rätsel.
Im englischen ist die Tastatur um Welten besser. Find ich jedenfalls. Und dann kann man so ein Problem schon länger vor sich herschieben.
Wegen mir dürfen sie das auch gleich am Mac verbessern. Mich stört dort sehr, dass Buchstaben oft in der falschen Reihenfolge erscheinen, obwohl man sie in der richtigen Reihenfolge getippt hat. Auffällig bei intensiven Rechenprozessen im Hintergrund.
Und automatische Textersetzungen funktionieren z.B. nicht in Nachrichten am Zeilenanfang.
Auf dem iPhone nervt auch, dass beim einfachen Antippen rot markierter, falsch getippter Wörter in App-Textfeldern das Wort dann nur markiert wird, anstatt dass die Änderungsvorschläge angezeigt werden.
Und am iPad ebenso.
Bei mir läuft die aktuelle Beta. Habe den Eindruck, dass es noch nie so schlimm war. Hoffen wir mal auf die endgültige Version
Ich habe mittlerweile eine andere Tastatur SwiftKey am laufen und in Benutzung. Mich nervt diese iOS Tastatur nur noch. Jedes Jahr derselbe Rotz damit. Und dann wird sich ewig Zeit gelassen, bis das Problem ml behoben wird. Wieso kann die iOS Tastatur nicht einfach zu sein wie die G Tastatur auf Android? Ist das so schwierig…….?
Das wäre wirklich sehr wünschenswert, dass das gefixt wird.
Meine Beobachtung dazu ist aber auch noch, dass ich die Probleme nicht grunsätzlich habe, sondern einige Apps besonders schlecht funktionieren. Ganz extrem ist es in der Kleinanzeigen-App, wenn ich Nachrichten oder Anzeigentexte verfassen möchte. Das grenzt an Horror und macht mich rasend, so schlecht wie das dort funktioniert.
Man kann immer noch eine alternative Tastatur installieren.
Und was genau hat das jetzt mit dem Thema zu tun?
Man kann auch andere Telefone oder gar keins benutzen…
Was sollen solche Kommentare?
Wieso ist bei android/ google die Tastatur besser…
Auch die Autokorrektur.
Die Probleme müssen doch Apple Mitarbeitern auch aufgefallen sein!?!
Es kann nur bessern werden mit Googles Gemini/ Algorithmen unter der Apple Inteligence;)
ENDLICH!
ENDHICH :-)