Es liegt nicht an euch: iPhone-Tastatur verursacht vermehrt Fehleingaben

Langjährige iPhone-Nutzer berichten seit mehreren iOS-Versionen über eine zunehmende Zahl von Tippfehlern, obwohl sie die gewünschten Buchstaben korrekt berühren. Ein Video verdeutlicht nun erstmals, dass es sich bei den Beobachtungen nicht um eine Einbildung, sondern einen Fehler in der Standard-Tastatur des iPhones zu handeln scheint.

Das Problem zeigt sich unabhängig vom Gerät auf mehreren iPhones mit der aktuellen öffentlichen Version von iOS 26 und trat nach Nutzerangaben bereits in früheren Systemversionen auf. Besonders auffällig ist, dass das System sichtbar eine bestimmte Taste als gedrückt markiert, im Textfeld jedoch ein anderer Buchstabe erscheint.

So wird etwa die Eingabe eines U registriert, während stattdessen ein J, H oder N ausgegeben wird. Die visuelle Rückmeldung der Tastatur bestätigt dabei jeweils die richtige Berührung, was auf eine fehlerfreie Erkennung des Touchfläche schließen lässt.

Autokorrektur und Touch-Erkennung

Zwei naheliegende Erklärungsansätze gelten unter Nutzern als wenig überzeugend. Zum einen steht die Autokorrektur im Verdacht, da Apple deren Funktionsweise mit größeren iOS-Updates regelmäßig anpasst. Gegen diese Theorie spricht jedoch, dass die falschen Buchstaben auch dann erscheinen, wenn die Autokorrektur vollständig deaktiviert ist. Zudem greift die Autokorrektur üblicherweise erst nach Abschluss eines Wortes und nicht während der laufenden Eingabe einzelner Zeichen.

Auch die dynamische Anpassung der Tastatur-Touchflächen gilt als möglicher Auslöser. Dieses seit dem ersten iPhone eingesetzte System vergrößert oder verkleinert virtuelle Tasten abhängig vom vermuteten Wort. In den beobachteten Fällen wird jedoch stets die tatsächlich berührte Taste optisch hervorgehoben, während ein anderer Buchstabe geschrieben wird. Eine fehlerhafte Zuordnung des Touchbereichs erscheint daher ebenfalls unwahrscheinlich.

Hinweise auf einen Systemfehler

Die derzeit plausibelste Erklärung ist ein Fehler im Betriebssystem selbst. Da sich das Verhalten nicht durch Einstellungen beeinflussen lässt und geräteübergreifend auftritt, haben Nutzer kaum Möglichkeiten zur eigenen Abhilfe. Empfohlen wird, den Fehler über Apples Feedback-Kanäle zu melden und auf eine Korrektur in einem der kommenden iOS-Updates zu warten. Die zunehmenden Fehleingaben sind damit weniger ein Nutzungsproblem sondern vielmehr eine technische Macke der aktuellen iOS-Version.