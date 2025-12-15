iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 023 Artikel

Falsche Buchstaben trotz korrekter Berührung

Es liegt nicht an euch: iPhone-Tastatur verursacht vermehrt Fehleingaben
Artikel auf Mastodon teilen.
119 Kommentare 119

Langjährige iPhone-Nutzer berichten seit mehreren iOS-Versionen über eine zunehmende Zahl von Tippfehlern, obwohl sie die gewünschten Buchstaben korrekt berühren. Ein Video verdeutlicht nun erstmals, dass es sich bei den Beobachtungen nicht um eine Einbildung, sondern einen Fehler in der Standard-Tastatur des iPhones zu handeln scheint.

Jn

Getippt und erkannt wurde das „I“, angezeigt wird das „J“

Das Problem zeigt sich unabhängig vom Gerät auf mehreren iPhones mit der aktuellen öffentlichen Version von iOS 26 und trat nach Nutzerangaben bereits in früheren Systemversionen auf. Besonders auffällig ist, dass das System sichtbar eine bestimmte Taste als gedrückt markiert, im Textfeld jedoch ein anderer Buchstabe erscheint.

So wird etwa die Eingabe eines U registriert, während stattdessen ein J, H oder N ausgegeben wird. Die visuelle Rückmeldung der Tastatur bestätigt dabei jeweils die richtige Berührung, was auf eine fehlerfreie Erkennung des Touchfläche schließen lässt.

Autokorrektur und Touch-Erkennung

Zwei naheliegende Erklärungsansätze gelten unter Nutzern als wenig überzeugend. Zum einen steht die Autokorrektur im Verdacht, da Apple deren Funktionsweise mit größeren iOS-Updates regelmäßig anpasst. Gegen diese Theorie spricht jedoch, dass die falschen Buchstaben auch dann erscheinen, wenn die Autokorrektur vollständig deaktiviert ist. Zudem greift die Autokorrektur üblicherweise erst nach Abschluss eines Wortes und nicht während der laufenden Eingabe einzelner Zeichen.

Auch die dynamische Anpassung der Tastatur-Touchflächen gilt als möglicher Auslöser. Dieses seit dem ersten iPhone eingesetzte System vergrößert oder verkleinert virtuelle Tasten abhängig vom vermuteten Wort. In den beobachteten Fällen wird jedoch stets die tatsächlich berührte Taste optisch hervorgehoben, während ein anderer Buchstabe geschrieben wird. Eine fehlerhafte Zuordnung des Touchbereichs erscheint daher ebenfalls unwahrscheinlich.

Hinweise auf einen Systemfehler

Die derzeit plausibelste Erklärung ist ein Fehler im Betriebssystem selbst. Da sich das Verhalten nicht durch Einstellungen beeinflussen lässt und geräteübergreifend auftritt, haben Nutzer kaum Möglichkeiten zur eigenen Abhilfe. Empfohlen wird, den Fehler über Apples Feedback-Kanäle zu melden und auf eine Korrektur in einem der kommenden iOS-Updates zu warten. Die zunehmenden Fehleingaben sind damit weniger ein Nutzungsproblem sondern vielmehr eine technische Macke der aktuellen iOS-Version.
15. Dez. 2025 um 08:30 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    119 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Frage ist, ob der Displayschutz zusammenhängt. Beim Schreiben hier hab ich zumindest keine Probleme

    Antworten Melden

    • Also ich kann es nachvollziehen. Ich sehe, dass der richtige Buchstaben gedrückt wird, aber es kommt oft ein anderer. Auch nervig die nachträgliche Korrektur. Du schreibst ein korrektes Wort, du schreibst ein zweites, beide Wörter werden auf einmal komplett aus dem Zusammenhang gerissen in was ganz andere korrigiert … WTF!

      Antworten Melden

      • Genau dieses Verhalten habe ich auch schon öfters beobachtet, wobei ich mich immer gefragt habe, ob ich tatsächlich so schlampig getippt hatte.

      • Und ich dachte die ganze Zeit, dass ich dement werde oder es an meinen Wurstfingern liegt. Erinnern mich ein wenig an den Bug mit dem Taschenrechner…

      • Dito – geht mir exakt genauso.

    • Nein, das kann nur ein Software-Fehler sein.
      Da die korrekte Taste ja sichtbar korrekt hervorgehoben wird, wurde der touch offensichtlich korrekt registriert. Das Problem entsteht also erst später bei der Auswertung.

      Antworten Melden

    • Nun wenn du „K“ drückst und ein „J“ erscheint dann sollte es nicht am Displayschutz liegen.

      Antworten Melden

    • Man sieht ein Video, ganz klar aber hey erstmal natürlich wieder was anderes vorschieben es kann ja nicht sein das Apple irgendwo schlampig wäre :) es ist so traurig aber ja verrückte Apple glaubenskultur halt

      Und selbst wenn es an der Schutzfilme liegt, wäre es mal wieder ein Beweis und zwar das Apple nicht hinbekommt was andere sogar im unteren Preis Segment bestens hinbekommen :) somit eher ein Eigentor in allerlei Hinsicht!

      Antworten Melden

  • Ich Bild mir das also nicht nur ein :-)
    Sorry aber ios26 ist das schlechteste iOS was es je gab.

    Antworten Melden

  • Danke! Ich dachte schon, dass ich die Buchstaben einfach nicht mehr treffe.

    Antworten Melden

  • Nee, nicht noch einer… Sind die „Fehler“ von IOS 26 noch zählbar?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ist echt übel dieses Problem. Ich habe zwischenzeitlich schon echt an mir gezweifelt, bis ich hierauf gestoßen bin.

    Antworten Melden

  • Und habe mich schon für zu blöd zum Tippen gehalten… ist mir tatsächlich in den letzten Wochen aufgefallen. Übrigens auch bei iPad OS 26.

    Antworten Melden

  • Das ist mit seit Update auf 26.0 aufgefallen. Ich habe das auf mein fortschreitendes Alter geschoben ,-)

    Antworten Melden

  • Ich nutze nun seit dem ersten iPhone iPhones, beobachte vermehrt Fehleingaben und dachte schon, es liegt am Älter werden :-)

    Antworten Melden

  • Ach krass. Ich dachte schon dass ich mich andauernd vertippe. Das ist schon seit einiger Zeit so. Hab ein iPhone 14

    Antworten Melden

  • Es nervt gefühlt seit 2-3 Jahren und es wird immer schlimmer. Hat jemand einen Tipp die Alternativen von Tastaturen bin ich auch nicht zufrieden

    Antworten Melden

  • Na ja… ist ja auch bei Apple nicht neu – Betriebssysteme reifen beim Endnutzer. Eigentlich sollte man vor einer XX.5 Version kein neues System aufspielen. Auf meinen Produktivgeräten warte ich seit Mac OS 8 immer einige Monate ab bevor ich ein größeres Update fahre. Privat zumeist nicht.

    Antworten Melden

  • Können wir bei der Gelegenheit auch mal über die katastrophale Markier-funktion (seit iOS26) sprechen? Oder ist es nur bei mir so hakelig geworden?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Danke….und ich dachte schon ich hätte Wurstfinger bekommen.

    Antworten Melden

  • Bei mir genauso, dachte ich bin alt. Also ich bin alt, aber daran allein scheint es doch nicht zu liegen.

    Antworten Melden

  • Eh nicht verständlich, dass man das System hinter der Tastatur irgendwann geändert hat. Früher hat’s noch umgangssprachliche Eingaben vom einzelnen User gelernt und war damit perfekt auf den Besitzer des Handys zugeschnitten. Heute ist das leider nicht mehr so…

    Antworten Melden

    • Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich hab gedacht, es läge an irgendwelchen geänderten Einstellungen, die ich versehentlich gemacht hätte. Hatte aber nichts dergleichen gefunden.
      Das erklärt es natürlich. Danke,

      Antworten Melden

  • Habe das Samstag erstmalig bei CarPlay beobachtet. Habe in Apple Karten eine Straße eingeben wollen und es wurde jedesmal ein f statt ein n (oder umgekehrt – bin da nicht mehr sicher) „erkannt“. Als ich den entsprechenden Buchstaben (auf jeden Fall im linken Displaybereich länger gedrückt hielt, zeigten sich „Overlays“ und Bildfehler.

    Antworten Melden

  • Ich hatte das iPhone 12 bis vor wenigen Wochen. Und seit Monaten das Problem.
    Ganz extrem mit der Leertaste, wo es einfach ein b oder n geschrieben hat und ich dann beim schnelltippen Ellen-lange Wörter hatte.

    Ich dachte ich bin zu alt und treffe die Tasten nicht mehr.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Gibt es vielleicht einen Test-Text, mit dem man das prüfen kann?

    Antworten Melden

  • Noch schlimmer erwischt es einem am iPad: hier kann man Texte super diktieren, muss aber damit rechnen, dass am Ende des Diktats Wörter fehlen. Einfach sinnlos raus gelöscht.

    Antworten Melden

  • Puuuh…liegt also doch nicht an mir.
    Ich glaube ich bemerke das seit iOS 18.x.

    Dann sollten wir alle mal ein Ticket bei Apple aufmachen. Viel hilft viel.

    Antworten Melden

  • Problem, apple weiß selber das auf die meisten iPhone eine Folie oder Glas kommt… Quasi muss man es mit einplanen. Und ggf das Display wie „früher“ kalibrieren“. Oder möchte man, das die Leute keinen Schutz anbringen um die iPhone zerbrechlicher zumachen? Mal schauen wie sich die Sache entwickelt….

    Antworten Melden

  • Danke für den Hinweis, dann liegt es also doch nicht an meinen Fingern …

    Antworten Melden

  • Keine Folie und Fehler ohne Ende…und ich habe es schon meinem Alter zugeschrieben und eine Selbsthilfegruppe gesucht.

    Antworten Melden

  • „dein iPhone weiß, was du tippen willst…“ : ))
    seit Jahren lässt mein iPhone immer ein N oder B aus und gibt mir ein Freizeichen… und „errät“ die unmöglichsten Vokabeln.
    manchmal sehr, sehr lustig, die Vorschläge und sowas von abwegig. Meistens aber ärgerlich, weil man schnell was tippen möchte.
    wie gesagt: seit Jahren. Keinerlei Lerneffekt. Im Gegenteil.

    Antworten Melden

  • OT: Habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich auf dem iPad mehrmals den Touchscreen drücken muss, bis die Berührung erkannt wird (oft bis zu drei Mal). Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht? Bin für jeden Hinweis dankbar. Es nervt.

    Antworten Melden

  • Tritt bei mir auch vermehrt auf. Interessant wäre, ob der Zusammenhang mit Displayschutz besteht? Ich nutze einen…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Interessant. Habe aus Langeweile gerade ein 3GS aufgesetzt und sagte noch zu meiner Frau, dass es sich damit wesentlich besser tippen lässt, als mit meinem aktuellen iPhone.

    Antworten Melden

  • Oh man, ich dachte die ganze Zeit, ich wäre zu doof geworden oder meine Augen versagen langsam…

    Antworten Melden

  • So kann man auch den Verkauf von größeren Modellen ankurbeln.
    Selbst unser Kind hat sich davon schon irreführen lassen.

    Chapeau.

    Antworten Melden

  • Boah, danke für diesen Beitrag. Ich zweifel seit Monaten an mir. Es treibt mich in den Wahnsinn.

    Antworten Melden

  • apple hat uns also alle erfolgreich ge-gaslight-et. ich dachte es liegt am neuen gerät als ich aufs 16 pro umgestiegen bin.

    Antworten Melden

  • Ich nutze seit Jahren Gboard von Google. Finde ich deutlich angenehmer zu bedienen – und es unterstützt die Nutzung von 3 Sprachen gleichzeitig.

    Antworten Melden

  • Hatte ich neulich auch mal und hab echt an mir gezweifelt wieso ich dreimal hintereinander einen Buchstaben nicht richtig getroffen hab. ;-)

    Antworten Melden

  • Also so viele Nutzer, wie hier „ach, dann liegt es doch nicht an mir“ sagen, lässt mich zweifeln, ob es nicht doch manchmal an den Personen liegt. :)

    Mag man den vielen Usern hier glauben, wäre das Problem wohl schon eher durch die Fach-Presse gelaufen, oder? Es soll ja schon seit Jahren sporadisch auftreten.

    Antworten Melden

    • es ist seit release ios26 ein ding und wurde schon vor wochen bekannt gemacht… mich wundert’s dass es immer noch existiert und mit 26.2 nicht schon beseitigt wurde. ios26 ist bis auf wenige strukturelle verbesserungen (dateien app) ohnehin das nutzloseste ios mit ein ankündigungshyper der sagenhaft überzogen war. glas look war so notwendig wie nen darmausgang unter der nase undisz jetzt schon nicht mehr so zeitlos wie das was herr ivy auf den weg geschickt hatte :/

      Antworten Melden

    • Eben nicht, wenn man sich unsicher ist ob es an einem selber liegt… hab das beim 13 Mini schon Lage gehabt und dachte, es liegt evt. am Display aus einer anderen Produktionsstraße

      Antworten Melden

  • Meine Tastatur bei meinem iPad Pro 12,9 M4 ist so groß das sie 2/3 des Bildschirm verdeckt ist so das nicht sieht was man eintippt Man kann zwar die Tastatur klein ziehen aber dann ist sie zu klein

    Antworten Melden

  • Mein iPhone 13 mini hatte es schon…. hatte immer das Display selbst im Verdacht

    Antworten Melden

  • Ich habe gefühlt schon ewig das Problem, dass die Tastatur schreibt was sie will. Selbst mit ausgeschalteter Korrektur ändert sie plötzlich Worte im Satz, die vorher noch in Ordnung waren. Keine Ahnung woran das liegt. Ich versuche alternativ immer SwiftKey und und Gboard. Am besten komme ich mit Gboard klar, aber das passt halt optisch nicht mehr gut zum Liquid Glass Design.
    Also falls jemand eine andere gute Swipe Tastatur kennt, die auch funktioniert. ;)

    Antworten Melden

  • Ach das merkt man jetzt erst. Das geht schon Jahre singest welche iOS Version. Endlich ausgeschlafen
    Kdtjn VC der UK Km VW es TV
    Gutes Beispiel!!!!

    Antworten Melden

  • frage an apple… kann man nicht einfach offiziellen rollback erlauben, tastatur und look wären mit einer klappe gefixt. glas lack ist eh schon ab und würde dann doch das gescheit zeitlose design mit funktionierender tastatur bevorzugen ;)

    Antworten Melden

  • Bin ich eigentlich der einzige bei dem die Tastatur immer zwischen dark und hell umspringt oder ist das so gewollt..bei hellen Websites startet sie hell und springt bei Betätigung sofort auf dark um .. irgendwie seltsam nervig

    Antworten Melden

  • Und wenn sie gleich dabei sind, bitte mal ein „Komma“ auf der Hauptseite der Tastatur einführen ;)

    Antworten Melden

  • Das ist mir auch schon aufgefallen. Die Qualität sinkt massiv.

    Seit dem Umstieg auf das iPhone 17 Pro Max (vorher iPhone 15 Pro Max) kann ich auch exakt zwei Apps nicht mehr installieren.
    1. DWD Warnwetter und 2. Die Bahn der Sonne.
    Ich tippe das Wolkensymbol im Store kurz an, dann kommt kurz der Kreis und dann wieder das Wolkensymbol.
    Alle anderen Apps funktionieren, ich kann komplett neue Apps installieren, Updates etc. alles funktioniert. Das komplette Troubelshooting bis aufs komplett zurücksetzen habe ich schon durchgeführt. Auf anderen iOS/iPadOS Geräten kann ich die beiden Apps herunterladen / löschen / herunterladen… mit dem gleichen Account.
    Aufgefallen ist es mir, dass beim Umzug irgendwann keine Apps mehr installiert worden sind und ich die restlichen Apps alle manuell aus dem AppStore installieren musste.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich habe festgestellt das die Drüberwischenfunktion wesentlich besser funktioniert als tippen

    Antworten Melden

  • Habe ich auch wirklich oft. Interessant dabei, dass das Wischen dabei funktioniert.

    Antworten Melden

  • Ich finde gefühlst ist es seit ios13 immer schlechter geworden. Ich verstehe auch nicht, warum man einige Sachen nicht permanent ausbügelt. Es gibt KEIN deutsches Word, was sxh beinhaltet. Warum kann man nicht sxh IMMER durch sch ersetzen?
    Das ist irgendwie alles nur noch lächerlich, was man für gefühlt viel Geld geliefert bekommt.

    Antworten Melden

  • Endlich. Ich dachte schon ich bin mittlerweile zu alt dafür

    Antworten Melden

  • Ich habe langsam das Gefühl, dass das Top Management von Apple gar keine iPhones mehr benutzt.
    Ansonsten müsste man sich doch maßlos über die eigene Performance aufregen.

    Antworten Melden

  • Ich dachte schon ich bin verrückt. Habe das seit iOS 18

    Antworten Melden

  • Das Problem ist doch schon längst bekannt, doch nicht erst seit IoS 26 soweit ich weiß

    Antworten Melden

  • Bin auf iFun schon seit der ersten Stunde unterwegs, habe bisher aber nie selbst gepostet. Das Thema hier hat mich jetzt allerdings doch getriggert.
    Ich nutze aktuell noch ein iPhone 12 Pro und fahre iOS 18.7 (u. a. auch wegen der Infos hier aus dem Forum)
    und schlage mich mit dem Problem auch schon länger rum!
    Liegt also NICHT nur an iOS 26!
    Hier hilft tatsächlich nur:
    Sichtbarkeit erhöhen, Infos weitergeben und das Ganze konsequent über den oben genannten iFun-Link melden!!!

    Antworten Melden

  • Danke. Hatte schon an mir gezweifelt. Interessanterweise klappt es auf dem kleinen Display meines iPhone SE 2 sehr gut, während mein iPhone 12 Pro Max und aktuell mein iPhone 16 Pro die beschriebenen Fehler zeigen.

    Antworten Melden

  • @ifun
    Nicht nur die Tastatur ist eine Geduldsprobe.
    Auch im Jiggle Mode ist Geduld gefragt, wenn man eine App in einen Ordner verschieben will. Früher ging das von jeder Seite. Aktuell geht es nur von unten. Das ist für mich auch ein Bug.

    Antworten Melden

    • Ja stimmt, das habe ich in letzter Zeit auch ganz häufig, dass man die App einfach nicht in den Ordner bekommt.
      Danke für den Hinweis mit dem „von unten“, ich hatte noch nicht festgestellt, wann es mal besser war.

      Antworten Melden

  • …und mein Gedanke war „du musst dir endlich eine ordentliche Lesebrille kaufen!“ ;)

    Antworten Melden

  • Videos dazu gibt es seit geraumer Zeit. Man kann also nicht sagen, dass es das nun erstmals als/auf Video gäbe.

    Antworten Melden

  • Weiß nicht ich habe das nicht beobachtet bisher und schreibe eigentlich recht viel am Handy. Autokorrektur und alles in die Richtung natürlich komplett deaktiviert, das schon seit meinem ersten iPhone (3G). Aber das im Artikel beschriebene Phänomen ist ja ein anderes, welches durch Autokorrektur nicht beeinflusst werden sollte. Daher rätselhaft, dass ich gefühlt so gut tippen kann wie immer.

    Antworten Melden

  • Nach 12 jahren iPhone stehe kurz davor zum Google Pixel zu wechseln! Es ist einfach ne Katastrophe was Apple da abliefert!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • ich habe diese Problem auch schon länger. Besonders mit der Space Taste wo dann immer ein Buchstabe gedrückt wird. Ich habe mich auch schon gewundert ob ich so viel anders schreibe als die Jahre davor. Ist echt lästig geworden immer wieder zu verbessern. bei mir tritt dieses Problem aber auch weit vor der iOS26 Version auf.

    Antworten Melden

  • hab eher das Problem das die Tastatur oft nicht weggeht oder nicht hochkommt

    Antworten Melden

  • Kann es sein, dass die Tastatur ab dem Wechsel von iOS 6 zu iOS 7 schlechter wurde?
    – zumindest ist es mir seit damals aufgefallen…
    … oder ich fing genau in DEM Moment an, älter zu werden : D

    Antworten Melden

  • Ich habe den Fehler auch seit diversen Versionen. Es nervt nur noch. Habe keinen Displayschutz oder ähnliches.

    Antworten Melden

  • Weiß jemand, wie man diese angesprochene, automatische Größeveränderung der Tasten, die das iPhone automatisch im Hintergrund vornimmt, minimalinvasiv zurücksetzen kann? Ich denke durch die schlechte Autokorrektur, rät das iPhone ständig falsche Wörter und die Größenanpassung der Tasten ist vermurkst. Ich musste auf SwiftKey umsteigen.

    Antworten Melden

  • Bin halbwegs beruhigt dass es doch nicht an mir liegt. Manchmal bekommt iOS keinen gescheiten Satz mehr hin wenn man zu schnell tippt. Ärgerlich.

    Antworten Melden

  • 2 Tage, sprich 440000 für eine Eigenheim? Oder wie wir hier in Bayern sagen: eine Doppelhaushälfte ohne Keller und ohne Garage am Land oder im Wald, 20 min mit dem Auto fernab jeglicher Zivilisation oder Einkaufsmöglichkeit.

    Antworten Melden

  • Ich habe seit dem neusten Update Problem mit Bedienelementen in Spielen.
    Hat das auch jemand beobachten können ?

    Antworten Melden

  • Ist schon seit den letzten 3 großen iOS Update so. Seltsam…. manche haben den Fehler nicht, doch wenn er einmal da ist, bekommt man es nicht mehr los. Auch seltsam, selbes Gerät mit anderem iCloud Account und zack, Fehler verschwunden.

    Antworten Melden

  • Seit 2-3 Jahren nervt mich diese Tastatur. Hoffe da wird mal bald wieder was verbessert.

    Antworten Melden

  • Die Autokorrektur ist das letzte Jahr spürbar schlechter geworden. Bin da voll angepisst und schon am überlegen ob ich die nicht abschalte. Da muss man immer alles nochmal lesen um auch sicher zu sein das auch dasteht was ich meinte

    Antworten Melden

  • Interessant, ich dachte schon, ab es an meinem Alter liegt. Dabei liegt es an der Intelligenz der Tastatur.

    Antworten Melden

  • Ich dachte echt ich werde zu alt oder entwickle irgendwelche muskuläre Störungen

    Antworten Melden

  • Beim iPhone meiner Frau werden richtig eingetippte Wörter sporadisch in Kauderwelsch verwandelt. Das ist leider nicht einfach reproduzierbar. Man ist immer wieder überrascht wenn der Unfug startet.

    Antworten Melden

  • Und ich dachte ich bin der Einzige dem das auffällt. Ich dachte schon ich werde alt oder blind.
    Vielen Dank für diesen Beitrag.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43023 Artikel in den vergangenen 6681 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven