Falsche Buchstaben trotz korrekter Berührung
Es liegt nicht an euch: iPhone-Tastatur verursacht vermehrt Fehleingaben
Langjährige iPhone-Nutzer berichten seit mehreren iOS-Versionen über eine zunehmende Zahl von Tippfehlern, obwohl sie die gewünschten Buchstaben korrekt berühren. Ein Video verdeutlicht nun erstmals, dass es sich bei den Beobachtungen nicht um eine Einbildung, sondern einen Fehler in der Standard-Tastatur des iPhones zu handeln scheint.
Getippt und erkannt wurde das „I“, angezeigt wird das „J“
Das Problem zeigt sich unabhängig vom Gerät auf mehreren iPhones mit der aktuellen öffentlichen Version von iOS 26 und trat nach Nutzerangaben bereits in früheren Systemversionen auf. Besonders auffällig ist, dass das System sichtbar eine bestimmte Taste als gedrückt markiert, im Textfeld jedoch ein anderer Buchstabe erscheint.
So wird etwa die Eingabe eines U registriert, während stattdessen ein J, H oder N ausgegeben wird. Die visuelle Rückmeldung der Tastatur bestätigt dabei jeweils die richtige Berührung, was auf eine fehlerfreie Erkennung des Touchfläche schließen lässt.
Autokorrektur und Touch-Erkennung
Zwei naheliegende Erklärungsansätze gelten unter Nutzern als wenig überzeugend. Zum einen steht die Autokorrektur im Verdacht, da Apple deren Funktionsweise mit größeren iOS-Updates regelmäßig anpasst. Gegen diese Theorie spricht jedoch, dass die falschen Buchstaben auch dann erscheinen, wenn die Autokorrektur vollständig deaktiviert ist. Zudem greift die Autokorrektur üblicherweise erst nach Abschluss eines Wortes und nicht während der laufenden Eingabe einzelner Zeichen.
Auch die dynamische Anpassung der Tastatur-Touchflächen gilt als möglicher Auslöser. Dieses seit dem ersten iPhone eingesetzte System vergrößert oder verkleinert virtuelle Tasten abhängig vom vermuteten Wort. In den beobachteten Fällen wird jedoch stets die tatsächlich berührte Taste optisch hervorgehoben, während ein anderer Buchstabe geschrieben wird. Eine fehlerhafte Zuordnung des Touchbereichs erscheint daher ebenfalls unwahrscheinlich.
Hinweise auf einen Systemfehler
Die derzeit plausibelste Erklärung ist ein Fehler im Betriebssystem selbst. Da sich das Verhalten nicht durch Einstellungen beeinflussen lässt und geräteübergreifend auftritt, haben Nutzer kaum Möglichkeiten zur eigenen Abhilfe. Empfohlen wird, den Fehler über Apples Feedback-Kanäle zu melden und auf eine Korrektur in einem der kommenden iOS-Updates zu warten. Die zunehmenden Fehleingaben sind damit weniger ein Nutzungsproblem sondern vielmehr eine technische Macke der aktuellen iOS-Version.
Frage ist, ob der Displayschutz zusammenhängt. Beim Schreiben hier hab ich zumindest keine Probleme
Also ich kann es nachvollziehen. Ich sehe, dass der richtige Buchstaben gedrückt wird, aber es kommt oft ein anderer. Auch nervig die nachträgliche Korrektur. Du schreibst ein korrektes Wort, du schreibst ein zweites, beide Wörter werden auf einmal komplett aus dem Zusammenhang gerissen in was ganz andere korrigiert … WTF!
Genau dieses Verhalten habe ich auch schon öfters beobachtet, wobei ich mich immer gefragt habe, ob ich tatsächlich so schlampig getippt hatte.
Und ich dachte die ganze Zeit, dass ich dement werde oder es an meinen Wurstfingern liegt. Erinnern mich ein wenig an den Bug mit dem Taschenrechner…
Dito – geht mir exakt genauso.
Nein, das kann nur ein Software-Fehler sein.
Da die korrekte Taste ja sichtbar korrekt hervorgehoben wird, wurde der touch offensichtlich korrekt registriert. Das Problem entsteht also erst später bei der Auswertung.
Nun wenn du „K“ drückst und ein „J“ erscheint dann sollte es nicht am Displayschutz liegen.
Man sieht ein Video, ganz klar aber hey erstmal natürlich wieder was anderes vorschieben es kann ja nicht sein das Apple irgendwo schlampig wäre :) es ist so traurig aber ja verrückte Apple glaubenskultur halt
Und selbst wenn es an der Schutzfilme liegt, wäre es mal wieder ein Beweis und zwar das Apple nicht hinbekommt was andere sogar im unteren Preis Segment bestens hinbekommen :) somit eher ein Eigentor in allerlei Hinsicht!
Ich Bild mir das also nicht nur ein :-)
Sorry aber ios26 ist das schlechteste iOS was es je gab.
Jemals ever ever. Echt schlecht! Man ma.
Für mich das beste IOS jemals. Sah nie besser aus wie heute. Jede Menge coole Features. Möchte ich nicht mehr missen.
Alles davor sieht einfach nur alt aus.
„Jährlich grüßt das Murmeltier“ … bei jedem Release … Dass die überhaupt noch Geld verdienen :-) …
„und trat nach Nutzerangaben bereits in früheren Systemversionen auf.“
Wieviele iOS Versionen kennst du ever?
Kann dir nur zustimmen.
Noch nie so viele bugs gehabt.
Und auch die gefixten Security issues angeschaut?
Sehe ich auch so IOS 26 ist echt nervig. Finde ist langsam und die Glass Oberfläche ist grausam und das auf dem 16 pro.
Ja ja wie immer und. Einlesen schlechtesten iOS ..
Slowpoke
Danke! Ich dachte schon, dass ich die Buchstaben einfach nicht mehr treffe.
Ich dachte schon ich werd alt
Wirst du, glaube mir ;-)
Ich bin alt. Aber dann liegt es zum Glück nicht daran :-D
Ganz ehrlich, ging mir genauso. Insbesondere wird ganz häufig ein „m“ angezeigt, wenn ich ein „n“ tippen wollte.
Dito – hab in letzter Zeit oft an meiner Treffsicherheit gezweifelt aber dann liegt es doch nicht am Alter. Spannend weil ich das von früheren Versionen nicht kenne – ios26 halt, da ist meine Erwartungshaltung echt ins bodenlose gerutscht. Hoffe mit 27 wird vieles glatt gezogen, von den aktuellen Updates erwarte ich wenig bis nichts mehr …
Bei mir ist es beim Schreiben dieser Zeilen E und R, sonst gerne U und I. Neben dem Alter dachte ich, es könnte daran liegen, dass ich Linkshänder bin, aber den Linkshänder-Modus nicht aktiviert habe.
Ja, aber doch nicht so schnell wie befürchtet.
Das betrifft aber nicht nur die iPhone-Tastatur, das gleiche Problem tritt auch bei meinem iPad auf.
Bei den riesigen Buchstaben? Respekt
+1 oder dass es an einer neuen hülle liegt
Nee, nicht noch einer… Sind die „Fehler“ von IOS 26 noch zählbar?
Deinem Kommentar nach hast du entweder den Beitragt nicht gelesen oder nicht verstanden. Das ist schade, aber gegen Faulheit könnte man etwas machen…
Gut zu wissen, dass es doch nicht an mir liegt.
Gleiches Problem
Ist echt übel dieses Problem. Ich habe zwischenzeitlich schon echt an mir gezweifelt, bis ich hierauf gestoßen bin.
Und habe mich schon für zu blöd zum Tippen gehalten… ist mir tatsächlich in den letzten Wochen aufgefallen. Übrigens auch bei iPad OS 26.
Das ist mit seit Update auf 26.0 aufgefallen. Ich habe das auf mein fortschreitendes Alter geschoben ,-)
Ich nutze nun seit dem ersten iPhone iPhones, beobachte vermehrt Fehleingaben und dachte schon, es liegt am Älter werden :-)
Ach krass. Ich dachte schon dass ich mich andauernd vertippe. Das ist schon seit einiger Zeit so. Hab ein iPhone 14
Es nervt gefühlt seit 2-3 Jahren und es wird immer schlimmer. Hat jemand einen Tipp die Alternativen von Tastaturen bin ich auch nicht zufrieden
Na ja… ist ja auch bei Apple nicht neu – Betriebssysteme reifen beim Endnutzer. Eigentlich sollte man vor einer XX.5 Version kein neues System aufspielen. Auf meinen Produktivgeräten warte ich seit Mac OS 8 immer einige Monate ab bevor ich ein größeres Update fahre. Privat zumeist nicht.
Können wir bei der Gelegenheit auch mal über die katastrophale Markier-funktion (seit iOS26) sprechen? Oder ist es nur bei mir so hakelig geworden?
kann es bestätigen. markieren ist oft ein krampf.
Es ist seit ein paar Jahren m.M.n. schrecklich, aber dieses Jahr nochmals mehr. Irgendwann gab es mal Änderungen an der Lupe und seitdem ist es nervig.
+ 1
Ja, die Textauswahl ist eine absolute Katastrophe in ihrer aktuellen Umsetzung. Seit Haptic Touch eingestellt wurde für die Textauswahl ging es stetig bergab und iOS 26 ist der bisherige Tiefpunkt der Entwicklung.
Texteingabe und Auswahl sind so kaputt optimiert das es im Alltag nervt und den Blick über den Tellerrand anregt.
Und ich dachte, ich werde tattrig. ;-)
Danke….und ich dachte schon ich hätte Wurstfinger bekommen.
Bei mir genauso, dachte ich bin alt. Also ich bin alt, aber daran allein scheint es doch nicht zu liegen.
Eh nicht verständlich, dass man das System hinter der Tastatur irgendwann geändert hat. Früher hat’s noch umgangssprachliche Eingaben vom einzelnen User gelernt und war damit perfekt auf den Besitzer des Handys zugeschnitten. Heute ist das leider nicht mehr so…
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich hab gedacht, es läge an irgendwelchen geänderten Einstellungen, die ich versehentlich gemacht hätte. Hatte aber nichts dergleichen gefunden.
Das erklärt es natürlich. Danke,
Habe das Samstag erstmalig bei CarPlay beobachtet. Habe in Apple Karten eine Straße eingeben wollen und es wurde jedesmal ein f statt ein n (oder umgekehrt – bin da nicht mehr sicher) „erkannt“. Als ich den entsprechenden Buchstaben (auf jeden Fall im linken Displaybereich länger gedrückt hielt, zeigten sich „Overlays“ und Bildfehler.
Ich hatte das iPhone 12 bis vor wenigen Wochen. Und seit Monaten das Problem.
Ganz extrem mit der Leertaste, wo es einfach ein b oder n geschrieben hat und ich dann beim schnelltippen Ellen-lange Wörter hatte.
Ich dachte ich bin zu alt und treffe die Tasten nicht mehr.
Absolut, bei mir das gleiche
Danke. Dachte schon ich werde alt :D
Gibt es vielleicht einen Test-Text, mit dem man das prüfen kann?
Noch schlimmer erwischt es einem am iPad: hier kann man Texte super diktieren, muss aber damit rechnen, dass am Ende des Diktats Wörter fehlen. Einfach sinnlos raus gelöscht.
Puuuh…liegt also doch nicht an mir.
Ich glaube ich bemerke das seit iOS 18.x.
Dann sollten wir alle mal ein Ticket bei Apple aufmachen. Viel hilft viel.
Denke nicht, dass dieser Bug gefixt wird! Habe den damals bei ios18.x schon mehrmals geldet und et ist immer noch!
Problem, apple weiß selber das auf die meisten iPhone eine Folie oder Glas kommt… Quasi muss man es mit einplanen. Und ggf das Display wie „früher“ kalibrieren“. Oder möchte man, das die Leute keinen Schutz anbringen um die iPhone zerbrechlicher zumachen? Mal schauen wie sich die Sache entwickelt….
Danke für die Info !!
Danke für den Hinweis, dann liegt es also doch nicht an meinen Fingern …
Keine Folie und Fehler ohne Ende…und ich habe es schon meinem Alter zugeschrieben und eine Selbsthilfegruppe gesucht.
„dein iPhone weiß, was du tippen willst…“ : ))
seit Jahren lässt mein iPhone immer ein N oder B aus und gibt mir ein Freizeichen… und „errät“ die unmöglichsten Vokabeln.
manchmal sehr, sehr lustig, die Vorschläge und sowas von abwegig. Meistens aber ärgerlich, weil man schnell was tippen möchte.
wie gesagt: seit Jahren. Keinerlei Lerneffekt. Im Gegenteil.
OT: Habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich auf dem iPad mehrmals den Touchscreen drücken muss, bis die Berührung erkannt wird (oft bis zu drei Mal). Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht? Bin für jeden Hinweis dankbar. Es nervt.
Ja, quasi seit dem Kauf des iPad Pro 13″.
Ja. Bei meinem 13″ iPad pro M4 muss auch öfters mal den Standby-Knopf drücken um wieder was machen zu können. Auch beim Entsperren kommt das vor.
Tritt bei mir auch vermehrt auf. Interessant wäre, ob der Zusammenhang mit Displayschutz besteht? Ich nutze einen…
Bin auch schon irre geworden
Interessant. Habe aus Langeweile gerade ein 3GS aufgesetzt und sagte noch zu meiner Frau, dass es sich damit wesentlich besser tippen lässt, als mit meinem aktuellen iPhone.
Oh man, ich dachte die ganze Zeit, ich wäre zu doof geworden oder meine Augen versagen langsam…
So kann man auch den Verkauf von größeren Modellen ankurbeln.
Selbst unser Kind hat sich davon schon irreführen lassen.
Chapeau.
Boah, danke für diesen Beitrag. Ich zweifel seit Monaten an mir. Es treibt mich in den Wahnsinn.
apple hat uns also alle erfolgreich ge-gaslight-et. ich dachte es liegt am neuen gerät als ich aufs 16 pro umgestiegen bin.
Ich nutze seit Jahren Gboard von Google. Finde ich deutlich angenehmer zu bedienen – und es unterstützt die Nutzung von 3 Sprachen gleichzeitig.
Hatte ich neulich auch mal und hab echt an mir gezweifelt wieso ich dreimal hintereinander einen Buchstaben nicht richtig getroffen hab. ;-)
Also so viele Nutzer, wie hier „ach, dann liegt es doch nicht an mir“ sagen, lässt mich zweifeln, ob es nicht doch manchmal an den Personen liegt. :)
Mag man den vielen Usern hier glauben, wäre das Problem wohl schon eher durch die Fach-Presse gelaufen, oder? Es soll ja schon seit Jahren sporadisch auftreten.
es ist seit release ios26 ein ding und wurde schon vor wochen bekannt gemacht… mich wundert’s dass es immer noch existiert und mit 26.2 nicht schon beseitigt wurde. ios26 ist bis auf wenige strukturelle verbesserungen (dateien app) ohnehin das nutzloseste ios mit ein ankündigungshyper der sagenhaft überzogen war. glas look war so notwendig wie nen darmausgang unter der nase undisz jetzt schon nicht mehr so zeitlos wie das was herr ivy auf den weg geschickt hatte :/
Eben nicht, wenn man sich unsicher ist ob es an einem selber liegt… hab das beim 13 Mini schon Lage gehabt und dachte, es liegt evt. am Display aus einer anderen Produktionsstraße
Meine Tastatur bei meinem iPad Pro 12,9 M4 ist so groß das sie 2/3 des Bildschirm verdeckt ist so das nicht sieht was man eintippt Man kann zwar die Tastatur klein ziehen aber dann ist sie zu klein
Mein iPhone 13 mini hatte es schon…. hatte immer das Display selbst im Verdacht
Ich habe gefühlt schon ewig das Problem, dass die Tastatur schreibt was sie will. Selbst mit ausgeschalteter Korrektur ändert sie plötzlich Worte im Satz, die vorher noch in Ordnung waren. Keine Ahnung woran das liegt. Ich versuche alternativ immer SwiftKey und und Gboard. Am besten komme ich mit Gboard klar, aber das passt halt optisch nicht mehr gut zum Liquid Glass Design.
Also falls jemand eine andere gute Swipe Tastatur kennt, die auch funktioniert. ;)
Ach das merkt man jetzt erst. Das geht schon Jahre singest welche iOS Version. Endlich ausgeschlafen
Kdtjn VC der UK Km VW es TV
Gutes Beispiel!!!!
Deine Tastatur scheint aber auch ein erhebliches Problem zu haben.
frage an apple… kann man nicht einfach offiziellen rollback erlauben, tastatur und look wären mit einer klappe gefixt. glas lack ist eh schon ab und würde dann doch das gescheit zeitlose design mit funktionierender tastatur bevorzugen ;)
Bin ich eigentlich der einzige bei dem die Tastatur immer zwischen dark und hell umspringt oder ist das so gewollt..bei hellen Websites startet sie hell und springt bei Betätigung sofort auf dark um .. irgendwie seltsam nervig
Und wenn sie gleich dabei sind, bitte mal ein „Komma“ auf der Hauptseite der Tastatur einführen ;)
Das ist mir auch schon aufgefallen. Die Qualität sinkt massiv.
Seit dem Umstieg auf das iPhone 17 Pro Max (vorher iPhone 15 Pro Max) kann ich auch exakt zwei Apps nicht mehr installieren.
1. DWD Warnwetter und 2. Die Bahn der Sonne.
Ich tippe das Wolkensymbol im Store kurz an, dann kommt kurz der Kreis und dann wieder das Wolkensymbol.
Alle anderen Apps funktionieren, ich kann komplett neue Apps installieren, Updates etc. alles funktioniert. Das komplette Troubelshooting bis aufs komplett zurücksetzen habe ich schon durchgeführt. Auf anderen iOS/iPadOS Geräten kann ich die beiden Apps herunterladen / löschen / herunterladen… mit dem gleichen Account.
Aufgefallen ist es mir, dass beim Umzug irgendwann keine Apps mehr installiert worden sind und ich die restlichen Apps alle manuell aus dem AppStore installieren musste.
Danke für die Info, habe schon an mir gezweifelt :D
Ich habe festgestellt das die Drüberwischenfunktion wesentlich besser funktioniert als tippen
Habe ich auch wirklich oft. Interessant dabei, dass das Wischen dabei funktioniert.
Ich finde gefühlst ist es seit ios13 immer schlechter geworden. Ich verstehe auch nicht, warum man einige Sachen nicht permanent ausbügelt. Es gibt KEIN deutsches Word, was sxh beinhaltet. Warum kann man nicht sxh IMMER durch sch ersetzen?
Das ist irgendwie alles nur noch lächerlich, was man für gefühlt viel Geld geliefert bekommt.
Endlich. Ich dachte schon ich bin mittlerweile zu alt dafür
Ich habe langsam das Gefühl, dass das Top Management von Apple gar keine iPhones mehr benutzt.
Ansonsten müsste man sich doch maßlos über die eigene Performance aufregen.
Ich dachte schon ich bin verrückt. Habe das seit iOS 18
Das Problem ist doch schon längst bekannt, doch nicht erst seit IoS 26 soweit ich weiß
Bin auf iFun schon seit der ersten Stunde unterwegs, habe bisher aber nie selbst gepostet. Das Thema hier hat mich jetzt allerdings doch getriggert.
Ich nutze aktuell noch ein iPhone 12 Pro und fahre iOS 18.7 (u. a. auch wegen der Infos hier aus dem Forum)
und schlage mich mit dem Problem auch schon länger rum!
Liegt also NICHT nur an iOS 26!
Hier hilft tatsächlich nur:
Sichtbarkeit erhöhen, Infos weitergeben und das Ganze konsequent über den oben genannten iFun-Link melden!!!
Danke. Hatte schon an mir gezweifelt. Interessanterweise klappt es auf dem kleinen Display meines iPhone SE 2 sehr gut, während mein iPhone 12 Pro Max und aktuell mein iPhone 16 Pro die beschriebenen Fehler zeigen.
@ifun
Nicht nur die Tastatur ist eine Geduldsprobe.
Auch im Jiggle Mode ist Geduld gefragt, wenn man eine App in einen Ordner verschieben will. Früher ging das von jeder Seite. Aktuell geht es nur von unten. Das ist für mich auch ein Bug.
Ja stimmt, das habe ich in letzter Zeit auch ganz häufig, dass man die App einfach nicht in den Ordner bekommt.
Danke für den Hinweis mit dem „von unten“, ich hatte noch nicht festgestellt, wann es mal besser war.
…und mein Gedanke war „du musst dir endlich eine ordentliche Lesebrille kaufen!“ ;)
Videos dazu gibt es seit geraumer Zeit. Man kann also nicht sagen, dass es das nun erstmals als/auf Video gäbe.
Weiß nicht ich habe das nicht beobachtet bisher und schreibe eigentlich recht viel am Handy. Autokorrektur und alles in die Richtung natürlich komplett deaktiviert, das schon seit meinem ersten iPhone (3G). Aber das im Artikel beschriebene Phänomen ist ja ein anderes, welches durch Autokorrektur nicht beeinflusst werden sollte. Daher rätselhaft, dass ich gefühlt so gut tippen kann wie immer.
Nach 12 jahren iPhone stehe kurz davor zum Google Pixel zu wechseln! Es ist einfach ne Katastrophe was Apple da abliefert!
Ich bin also doch nicht tatterig geworden.
ich habe diese Problem auch schon länger. Besonders mit der Space Taste wo dann immer ein Buchstabe gedrückt wird. Ich habe mich auch schon gewundert ob ich so viel anders schreibe als die Jahre davor. Ist echt lästig geworden immer wieder zu verbessern. bei mir tritt dieses Problem aber auch weit vor der iOS26 Version auf.
hab eher das Problem das die Tastatur oft nicht weggeht oder nicht hochkommt
Kann es sein, dass die Tastatur ab dem Wechsel von iOS 6 zu iOS 7 schlechter wurde?
– zumindest ist es mir seit damals aufgefallen…
… oder ich fing genau in DEM Moment an, älter zu werden : D
Ich habe den Fehler auch seit diversen Versionen. Es nervt nur noch. Habe keinen Displayschutz oder ähnliches.
Weiß jemand, wie man diese angesprochene, automatische Größeveränderung der Tasten, die das iPhone automatisch im Hintergrund vornimmt, minimalinvasiv zurücksetzen kann? Ich denke durch die schlechte Autokorrektur, rät das iPhone ständig falsche Wörter und die Größenanpassung der Tasten ist vermurkst. Ich musste auf SwiftKey umsteigen.
Bin halbwegs beruhigt dass es doch nicht an mir liegt. Manchmal bekommt iOS keinen gescheiten Satz mehr hin wenn man zu schnell tippt. Ärgerlich.
Ich habe seit dem neusten Update Problem mit Bedienelementen in Spielen.
Hat das auch jemand beobachten können ?
Ist schon seit den letzten 3 großen iOS Update so. Seltsam…. manche haben den Fehler nicht, doch wenn er einmal da ist, bekommt man es nicht mehr los. Auch seltsam, selbes Gerät mit anderem iCloud Account und zack, Fehler verschwunden.
Seit 2-3 Jahren nervt mich diese Tastatur. Hoffe da wird mal bald wieder was verbessert.
Die Autokorrektur ist das letzte Jahr spürbar schlechter geworden. Bin da voll angepisst und schon am überlegen ob ich die nicht abschalte. Da muss man immer alles nochmal lesen um auch sicher zu sein das auch dasteht was ich meinte
Interessant, ich dachte schon, ab es an meinem Alter liegt. Dabei liegt es an der Intelligenz der Tastatur.
Ich dachte echt ich werde zu alt oder entwickle irgendwelche muskuläre Störungen
Beim iPhone meiner Frau werden richtig eingetippte Wörter sporadisch in Kauderwelsch verwandelt. Das ist leider nicht einfach reproduzierbar. Man ist immer wieder überrascht wenn der Unfug startet.
Und ich dachte ich bin der Einzige dem das auffällt. Ich dachte schon ich werde alt oder blind.
Vielen Dank für diesen Beitrag.