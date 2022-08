„Far out“ als Hinweis auf Satellitenkommunikation beim iPhone 14?

Der für die diesjährige iPhone-Vorstellung von Apple gewählte Titel „Far out“ könnte ein Hinweis darauf sein, dass die kommenden iPhone-Modelle die Möglichkeit zur Satellitenkommunikation bieten. In den USA kommt eine interessante Diskussion diesbezüglich auf, allem voran wirft hier der Branchenexperte Tim Farrar eine Reihe von interessanten Punkten ins Rennen.

But given how many half-formed concepts were put forward, the only possible conclusion is that this was designed to pre-empt next week's Apple announcement of their own free messaging service with Globalstar. That should begin as soon as the new phone is released (4/n)

— Tim Farrar (@TMFAssociates) August 26, 2022