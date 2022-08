Apple warnt vor Phishing und erklärt iPhone-Grundlagen

In diesem Video erfährst du, was du tun kannst, wenn das Display deines Geräts eingefroren ist, nicht auf die Touch-Eingabe reagiert oder nach dem Einschalten hängen bleibt.

In diesem Video erhältst du Tipps, wie du vermeiden kannst, Opfer eines Phishing-Versuchs zu werden. Außerdem erfährst du, was zu tun ist, wenn dir eine E-Mail verdächtig oder gefälscht vorkommt.

An Aktualität hat Apples Phishing-Video allerdings nicht verloren. Gefühlt haben die Betrugsversuche per E-Mail, SMS oder auch Telefonanrufen sogar zugenommen. Dementsprechend können regelmäßige Warnungen auch weiterhin nicht schaden.

Apple Deutschland hat fünf neue Anleitungsvideos zum iPhone im Programm. Es handelt sich hierbei um die deutschen Versionen von Videos, die teils schon einige Zeit im Original in den USA verfügbar sind. Das älteste davon wurde mit dem Titel „ How to identify, avoid, and report phishing “ bereits vor vier Jahren vom amerikanischen Apple-Support veröffentlicht.

