Falsch verstanden: Siri aktiviert versehentlich Probeabo für Apple Music

Im Zusammenhang mit der seit gestern verfügbaren iOS-Version 16.1.2 ist hier interessantes Feedback eingelaufen. Es ist ja leider schon länger so, dass sich Apples plakativer Werbespruch „We Love Music“ vor allem auf jene Art von Music bezieht, die dem Konzern dauerhafte Einnahmen beschert. Damit verbunden wird es aber für iPhone-Besitzer immer ungemütlicher, wenn sie statt Apple Music zu abonnieren daran festhalten, eine persönliche Musiksammlung zu pflegen und diese auch unterwegs verwenden.

In den Kommentaren zu unserem gestrigen Artikel berichten Leser, dass Siri die Wiedergabe von Titeln aus ihrer lokal auf dem iPhone gespeicherten Musiksammlung zum Teil komplett verweigert und stattdessen mal eben ein Probe-Abo von Apple Music Voice aktiviert hat oder dergleichen der Fall war, nachdem Apples Sprachassistentin einen auf die lokale Musiksammlung bezogenen Musikwunsch nicht verstanden hat.

Apple Music Voice: Nicht Fisch, nicht Fleisch

Wir fragen uns ohnehin, wie gut das von Apple im vergangenen Jahr eingeführte Sprach-Abo für Apple Music tatsächlich läuft. Angesichts der Tatsache, dass Siri weiterhin teils massive Probleme bei der Abarbeitung von Spracheingaben hat, haben wir unsere Bemühungen diesbezüglich längst eingestellt. Dazu kommt die teils unsägliche „deutsche“ Aussprache von englischen Interpreten oder Titeln.

Apple Music Voice soll Apple-Kunden mit einem niedrigen Einstiegspreis das Musik-Abo des Herstellers schmackhaft machen. Beim Preis von monatlich 5,99 Euro muss man damit verbunden aber auch einige Einschränkungen in Kauf nehmen. So lässt sich Apple Music in dieser Preisstufe ausschließlich per Spracheingabe verwenden. Zudem stehen mit den vollwertigen Abos von Apple Music verbundene Optionen wie die Wiedergabe von Audio in verlustfreier Komprimierung, 3D-Audio mit Dolby Atmos, die Anzeige von Songtexten oder auch die Möglichkeit, seine eigene Musiksammlung in iCloud zu speichern mit Apple Music Voice nicht zur Verfügung.