Probleme mit der Audible-App: Neueste Version installieren

Die gestern veröffentlichte Version 3.85 der Audible-App hat bei einem Teil der Nutzer für Probleme gesorgt. Teils reagiert die Anwendung nicht mehr auf Eingaben, bei einigen Betroffenen sind nicht nur sämtliche Downloads verschwunden, sondern es wird teils auch eine komplett leere und jungfräuliche Bibliothek angezeigt und in seltenen Fällen lässt sich die App auch überhaupt nicht mehr starten.

Audible hat mit der jetzt verfügbaren Version 3.85.1 eine schnelle Fehlerbehebung nachgeschoben, mit deren Hilfe sich die vorhandenen Probleme beheben lassen sollten. Falls dies auch damit nicht gelingt, könnt ihr versuchen, die Anwendung vollständig vom iPhone zu löschen, neu aus dem App Store zu laden und euch dann erneut wieder anzumelden. Spätestens jetzt sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren.

Es ist unklar, was die Probleme verursacht hat. Audible zufolge sollten mit dem letzten Update für die Anwendung eigentlich in erster Linie Fehler behoben werden sowie Verbesserungen bei der Detailansicht der Bücher in der persönlichen Bibliothek sowie der Übergangsanimation bei der Wiedergabe implementiert werden.

Apple-Watch-Funktionen ausgebaut

An neuen Funktionen listet die aktuelle Version der Audible-App die Podcast-Unterstützung auf der Apple Watch. Audible hat bereits über die letzten App-Versionen hinweg an Verbesserungen für die Wiedergabe der Hörbücher über die Apple Watch gearbeitet. So hat man seit vergangenem Monat auch die Möglichkeit direkt von einer Apple Watch mit Internetverbindung aus auf die Inhalte von Audible zuzugreifen und kann das iPhone zuhause lassen. Zuvor mussten Hörbuchtitel für die Verwendung auf der Uhr jeweils „von Hand“ mithilfe der iPhone-App von Audible auf die Apple Watch übertragen werden.

Die Wiedergabe auf der Apple-Uhr ist dann auch in vollem Umfang in die geräteübergreifende Synchronisierung von Audible eingebunden und beispielsweise auf der Uhr gestartete Hörbücher können auf einem anderen Gerät genau von der Stelle an weitergehört werden, an der man die Wiedergabe auf der Apple Watch gestoppt hat.

Aktuell hat der Hörbuch-Anbieter weiterhin seine Sonderaktion sechs Monate für je 4,95 Euro laufen, hier können Neukunden wie auch ehemalige Kunden von Audible das regulär 9,95 Euro pro Monat kostende Hörbuch-Abo mit deutlichem Preisnachlass nutzen.