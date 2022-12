Wetterstatus für Netatmo: App zeigt Messwerte schnell in der Übersicht

Als einzige Einschränkung bleibt lediglich die Anzeige der jeweiligen Wochen-, Monats- und Jahresdiagramme am iPhone sowie der Zugriff auf die Werte aller Zusatzmodule von der Apple Watch aus, also zusätzliche Innenmodule, Regenmesser und Windmesser, Nutzern der Pro-Variante vorbehalten. Der Entwickler betont damit verbunden, dass man mit der Entscheidung für einen der angebotenen In-App-Käufe vor allem die Weiterentwicklung der App unterstützt.

Insert

You are going to send email to