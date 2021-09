FaceTime-Links erlauben Chats mit Android- und Windows-Nutzern

Ohne Frage reagiert Apple hier auf den auch aufgrund von Corona stark angestiegenen Bedarf nach plattformübergreifenden Videochat- und Kommunikationsmöglichkeiten. In Sachen iMessage stellt sich der Konzern jedoch weiterhin stur stellt und lehnt eine Öffnung beispielsweise in Richtung Android strikt ab. Aus im Frühjahr veröffentlichten , internen Apple-Dokumenten geht hervor, dass sich der iPhone-Hersteller mit dieser Strategie ein Stück weit auch davor schützen will, dass günstige Android-Telefone in Apple-Familien Einzug halten.

Der Schlüssel zum Erfolg sind hier die neu verfügbaren FaceTime-Links. Ihr könnt diese direkt in der FaceTime-App erstellen, und dann an die gewünschten Adressaten weiterleiten. Neben den Standardoptionen wie iMessage oder AirDrop stehen hierfür über die Teilen-Integration beispielsweise auch andere Messenger wie WhatsApp zur Verfügung.

