iPhone 13: Telekom-Status springt auf „in Auslieferung“

Auch in diesem Jahr ist die Telekom beim Versand der neuen iPhone-Modelle ganz vorne mit dabei. Wer sein iPhone 13 in einer der vier von Apple angebotenen Varianten direkt über den Provider bestellt hat, hält das neue Gerät im besten Fall bereits am Freitag in den Händen. Für die ersten Bestellungen hat sich der Lieferstatus nun auf „Sendung befindet sich in Auslieferung“ geändert.

Die von der Telekom veröffentlichte Definition dieser Statusmeldung lässt frühe Besteller aufhören, wurde die entsprechende Sendung laut der Infoseite des Unternehmens doch bereits an den Versand-Partner übergeben und befindet sich gerade in der Auslieferung oder wurde gar bereits zugestellt.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass man sich trotz dieser Mitteilung keine allzu großen Hoffnungen auf eine vorzeitige Zustellung machen sollte. Entgegen der offiziellen Telekom-Aussage ist davon auszugehen, dass die Sendung nun lediglich versandfertig gemacht wurde und im nächsten Schritt an den Paketdienst übergeben wird. Die pünktliche Zustellung am Freitag scheint damit allerdings gesichert.

iPhone-Lieferzeiten bei der Telekom

Hinsichtlich der voraussichtlichen Lieferzeiten bei der Telekom für neue Bestellungen empfehlen wir in den nächsten Tagen einen Blick auf diese Tabelle. Aktuell werden hier noch alle Varianten mit 5 bis 6 Wochen gelistet, dabei dürfte es sich jedoch eher um einen Platzhalter handeln. Wir gehen davon aus, dass die Zahlen vom offiziellen Verkaufsstart am Freitag an regelmäßig aktualisiert und einigermaßen zuverlässig angegeben werden.

Apple-Versandbestätigungen kommen wohl morgen

Wer bei Apple bestellt hat, muss ich noch etwas gedulden. Hier sollte es morgen mit dem Versand der neuen iPhone-Modelle losgehen. Schon in den vergangenen Jahren war es so, dass die Mitteilungen über den Versand der Geräte durch Apple lediglich einen Tag vor der dann tatsächlich auch erfolgten, pünktlichen Zustellung verschickt wurden – meist sogar erst am Donnerstagnachmittag.