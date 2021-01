Facebook: Mehr Übersicht beim Abruf persönlicher Infos

An Facebook dürften weder die aktuelle Debatte um den WhatsApp-Datenschutz noch die Privatsphäre-Pannen der vergangenen Jahre spurlos vorbeigehen. Somit darf man unterstellen, dass von dem Konzern eingeleiteten Maßnahmen wie verbesserten Privatsphäre-Einstellungen auch PR-technische Überlegungen zugrunde liegen. Auch die nun überarbeiten Möglichkeiten, sich einen Überblick über die mit einem Benutzerkonto bei Facebook verbundenen Informationen zu schaffen, packen wir in diese Kategorie. Dennoch sollten Facebook-Nutzer die Einstellungen kennen und dem neuen App-Bereich bestenfalls auch einen Besuch abstatten.

Facebook zeigt nun nämlich in der Tat nicht nur deutlich übersichtlicher, sondern auch ansprechender und damit angenehmer zu konsumieren an, wo, warum und welche Daten mit dem persönlichen Facebook-Konto verbunden sind. Statt dem allgemeinen Überblick „Deine Informationen und Informationen über dich“ lassen sich diese nun in acht verschiedenen Kategorien aufgeteilt abrufen.

Deine Aktivität auf Facebook

Freunde und Abonnenten

Sicherheits- und Login-Informationen

Präferenzen

Persönliche Informationen

Protokollierte Informationen

Apps und Websites außerhalb von Facebook

Anzeigeninformationen

Jeder dieser neuen Bereiche hält themenbezogen weiterführende Infos bereit, die für eine detailliere Anzeige darüber hinaus teils in Unterkategorien aufgegliedert sind. Die meisten genannten Themen sind selbsterklärend, im Bereich „Sicherheits- und Login-Informationen“ könnt ihr aber beispielsweise auch ein Protokoll der letzten Facebook-Anmeldungen mit eurem Benutzerkonto abrufen.

Facebook: Neue Privatsphäre-Infos anzeigen

Wer Facebook verwendet, findet die neue Übersicht etwas versteckt in den Profileinstellungen. Wählt dort den Punkt „Privatsphäre auf einen Blick“ und hier unter „Deine Facebook-Informationen“ den Menüpunkt „Zugriff auf deine Informationen“. Die neuen Info-Bereiche seht ihr, wenn ihr hier etwas nach unten scrollt, alternativ könnt ihr auch die Suchfunktion am Kopf dieser Einstellungsseite verwenden.

Derzeit steht die neue, erweiterte Darstellung nur in den Apps für iOS und Android zur Verfügung. Weitere Systeme sollen folgen.