Facebook deaktiviert Standortdienste wie „Freunde in der Nähe“ und den Standortverlauf

Facebook stellt mehrere Dienste im Zusammenhang mit dem Standortverlauf ein. So werden die Funktionen „Freunde in der Nähe“, Unwetterwarnungen, Standortverlauf und Hintergrund-Ortung von kommendem Monat an nicht mehr verfügbar sein.

Facebook-Nutzer können die Ankündigung zum Anlass nehmen, um generell mal wieder einen Blick auf die in diesem Zusammenhang vergebenen Zugangsberechtigungen zu werfen. Die entsprechenden Einstellungen finden sich im Bereich Standort-Berechtigungen in den Privatsphäre-Einstellungen der Facebook-App.

Unabhängig davon, was man hier aktuell eingestellt hat, werden laut Facebook nach dem 31. Mai keine von Nutzern geteilten Informationen mehr erfasst, die für diese Funktionen verwendet wurden. Nutzer haben dann noch bis zum 1. August Zeit, die vorhandenen Daten über den Facebook-Bereich Zugriff auf deine Informationen einzusehen oder hier herunterzuladen – die beiden hier im Web verlinkten Optionen finden sich auch in den Privatsphäre-Einstellungen der Facebook-App im Bereich „Deine Informationen“. Nach dem 1. August 2022 werden sämtliche Informationen bezüglich deines Standortverlaufs oder der Hintergrund-Ortung, die in der Vergangenheit von Nutzern geteilt wurden, automatisch von Facebook gelöscht.

Weiterhin Datenerfassung u.a. für Werbezwecke

Facebook verzichtet damit verbunden jedoch nicht generell auf die Erfassung von Standortdaten. Sofern nicht vom Nutzer deaktiviert, werden diese unter anderem für Werbezwecke weiterhin verwendet. Im Detail ist diese Nutzung in den Datenschutzrichtlinien von Facebook wie folgt beschrieben: