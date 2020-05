Facebook Collab: Neue App für gemeinsames Musizieren

Facebooks experimentelle Abteilung, das sogenannte NPE-Team, hat nach nach der neuen „Tuned“-App für Paare und der „Keep in Touch“-App für die Apple Watch einen weitern iPhone-Download vorgestellt, der vorerst nur auf Einladung erhältlich ist.

Die sogenannte Collab-App richtet sich an Musiker, die über das Internet miteinander musizieren und Musikvideos erstellen möchten. Ein Konzept, das Facebook mit zwei kurzen Demo-Clips zu visualisieren versucht und dabei eins der wichtigsten Features der App unterstreich: Collab will sich darum kümmern, dass die Video-Sequenzen beliebig miteinander kombiniert werden können und dabei stets synchron zueinander bleiben.

Collabs sind drei unabhängige Videos, die synchron abgespielt werden. Mit der App können Sie Ihr eigenes Arrangement erstellen, indem Sie Ihre eigene Aufnahme hinzufügen oder durch Streichen und Entdecken eines Arrangements Ihre Komposition vervollständigen. Es ist keine musikalische Erfahrung erforderlich.

Nutzer mit Interesse and der App können sich hier in die offizielle Warteliste eintragen, müssen sich allerdings noch ein paar Tage gedulden. Laut Facebook sollen zuerst Anwender aus de USA und Kanada eingeladen werden, ehe der Kreis der Anwender auch auf Europa ausgeweitet wird. Die Facebook-Gruppe collab.beta will über die zukünftige Entwicklung der App informieren.





