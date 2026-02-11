Fake-Momente im Profil
Facebook animiert Erinnerungen, die nie stattgefunden haben
Was wie ein harmloses Gestaltungswerkzeug wirkt, hat das Zeug dazu, den Charakter persönlicher Facebook-Profile grundlegend zu verändern. Das soziale Netzwerk bietet seinen Nutzern jetzt neue KI-Funktionen an, mit denen aus vorhandenen Fotos animierte Profilbilder und bewegte Szenen entstehen.
Die erzeugten Videos zeigen Gesten, Stimmungen und Situationen, die beim ursprünglichen Aufnahmezeitpunkt nicht existierten. Statt reale Momente abzubilden, fördert die Plattform zunehmend Inhalte, die erst im Nachhinein mithilfe künstlicher Systeme entstehen.
Animierte Profilbilder ohne Aufnahmezeitpunkt
Künftig können Nutzer ihr Profilbild auf Facebook animieren lassen, obwohl das Ausgangsfoto ursprünglich als statischer Schnappschuss aufgenommen wurde. Zur Auswahl stehen vorgefertigte Animationen wie eine Handbewegung, Konfetti oder thematische Accessoires.
Die KI erzeugt dabei kurze Bewegungssequenzen, die nie Teil des ursprünglichen Moments waren. Empfohlen werden Porträts mit einer einzelnen Person, die frontal in die Kamera blickt. Nach der Bearbeitung lassen sich die animierten Bilder im Profil anzeigen und im Newsfeed teilen.
Stilisierte, bewegte „Erinnerungen“
Neben Profilbildern lassen sich auch Stories und gespeicherte Erinnerungen nachträglich umgestalten. Über vordefinierte Stile oder frei formulierte Texteingaben verändert die KI Farben, Lichtstimmungen, Hintergründe oder den grafischen Stil eines Fotos. Die Auswahl reicht von illustrativen Darstellungen bis zu veränderten Kulissen. Zusätzlich testet Facebook animierte Hintergründe für reine Textbeiträge im Newsfeed. Nutzer können so einfache Statusmeldungen mit bewegten Motiven kombinieren, die visuelle Effekte wie Wellen oder fallende Blätter simulieren.
Statt tatsächliche Momente zu dokumentieren, entstehen zunehmend KI erzeugte Darstellungen, die rückwirkend Gefühle, Bewegungen oder Situationen hinzufügen. Für Nutzer verschwimmt damit die Grenze zwischen aufgenommenem Erlebnis und nachträglich erzeugter Darstellung weiter.
Matrix
Finde(t) den Fehler…
ob das jetzt genau hiermit zu tun hat weiss ich nich. aber mir wurden schon öfter erinnerungen angezeigt, an die ich mich nich erinnern kann.
Nö, das hat eher mit Demenz zu tun. ;-)
Furchtbar diese Entwicklung und ja Matrix und auch Terminator passt da ganz gut. Wall-E !
Facebook kann einen ins Gefängnis bringen, wenn Seiten die nur für bestimmte Leute zugänglich sind plötzlich öffentlich werden Das passiert bei Fimenseiten wo man eine technische Anfrage stellt und das dann plötzlich für alle Zusehen ist
Yo….
In your head in yourheeeeead zombies….
Auf dieses Feature hat die Welt gewartet.
Ein ziemlich gruseliges Feature. Aber: auf YouTube gibt es Videos, die aus uralten Schwarzweiß-Fotos solche bewegte Videos generieren. Da finde ich das richtig beeindruckend. Zumal die Menschen früher auf Fotos ja nie gewagt haben zu lächeln.
Einen Vorteil hat diese ganze KI-Entwicklung für mich:
Die Lust an Social Media wird immer geringer Weil es immer weniger „Echtes“ gibt.
Dadurch wird die Nutzung weniger, was mir ganz gut tut :-)
Wenn das mehreren so geht, ist das doch eine gute Entwicklung!?
+1