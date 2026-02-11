iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 347 Artikel

Information Superhighway: Wikipedia statt Doom-Scrolling
Mit Information Superhighway steht eine kostenfreie App für iOS, iPadOS, macOS und watchOS zur Verfügung, die den Zugriff auf Wikipedia bewusst reduziert. Statt Suchfeldern, Bildern oder Querverweisen zeigt die Anwendung fortlaufend zufällig ausgewählte Artikel in Textform an. Nutzer scrollen einfach nach unten und erhalten den nächsten Eintrag.

Superhighway Einstellungen

Information Superhighway: Die Settings verstecken sich in den Systemeinstellungen

Wer einen Artikel vertiefen möchte, kann ihn per Fingertipp auswählen. Auf weiterführende Links, Tabellen oder Medien wird vollständig verzichtet. Ziel ist eine ruhige Darstellung, die weder durch Farben noch durch Meinungsbeiträge oder Werbung unterbrochen wird.

Die Texte erscheinen in einer kontrastreichen Schrift, die auf längeres Lesen ausgelegt ist. Die Bedienung beschränkt sich im Alltag auf eine einzelne Schaltfläche. Über ein längeres Antippen lassen sich zusätzliche Funktionen erreichen, etwa zum Teilen oder zur weiteren Erkundung.

Palmyra

Die App eignet sich damit sowohl zum gezielten Lesen als auch zum beiläufigen Scrollen an der Bushaltestelle.

Handoff, Widgets, Kurzbefehle

Trotz des reduzierten Konzepts unterstützt Information Superhighway viele systemweite Apple-Funktionen. Dazu zählen unter anderem Dark Mode und Light Mode, Widgets, Kurzbefehle sowie Handoff zwischen Geräten. Auf iPad und Mac ist die Nutzung mit Tastatur und Trackpad möglich, zudem werden mehrere Fenster unterstützt. Einstellungen werden zentral über die Systemeinstellungen verwaltet.

Im Hintergrund werden gelesene Inhalte zwischengespeichert. Dadurch lassen sich Artikel auch ohne aktive Internetverbindung weiter lesen. Die App greift auf 275 Sprachversionen der Wikipedia zurück, ohne den verfügbaren Gerätespeicher spürbar zu belasten. Die Wunschsprache wird in den iPhone-Einstellungen im Bereich Apps > Superhighway ausgewählt.
Information Superhighway App

Neue Version mit Anpassung an iOS 26

Mit der aktuellen Version wurde die Anwendung für iOS 26 überarbeitet und an das neue Liquid Glass Design angepasst. Die App ist rund 17 Megabyte groß und wird in der Kategorie Nachschlagewerke geführt. Voraussetzung ist ein Gerät mit iOS 26 oder neuer.

11. Feb. 2026


