So hier: Face ID trotz Gesichts- und Atemschutzmasken nutzen

Gesichtsmasken am Arbeitsplatz, Mund-Nasen-Schutz und medizinische Atemschutzmasken in ÖPNV und Einzelhandel – was in Jena seit knapp 10 Tagen zum Stadtbild gehört, dürfte langfristig zum „new normal“ in ganz Deutschland werden und den spontanen Einsatz aktueller iPhone-Modelle behindern.

Beim Einrichten: Gesichtsmaske mittig falten

Apples Gesichtserkennung stört sich bekanntlich an Kopfbedeckungen und versagt hier grundsätzlich die Geräte-Entsperrung. Besonders störend: Statt die alternative Passcode-Eingabe sofort anzubieten, wartet das iPhone stets artig bis die FaceTime-Entsperrung fehlschlägt und bietet die PIN-Eingabe erst anschließend an.

Hier könnt ihr euch mit einem Trick aus China behelfen, der euer iPhone zwar nicht unbedingt sicherer, die Nutzung mit einer Gesichtsmaske aber deutlich komfortabler und weniger frustrierend macht: Legt euch in den Face ID-Einstellungen ein alternatives Erscheinungsbild mit Maske an.

Face ID: Alternatives Erscheinungsbild mit Maske

Um dieses an dem strengen Face ID-Einrichtungsassistenten vorbeizumogeln, muss allerdings ein wenig getrickst werden. Damit sich Face ID nicht an der Gesichtsmaske stört, darf diese während der Konfiguration nur das halbe Gesicht verdecken. Schritt für Schritt:

Navigiert euch zu Einstellungen > Face ID & Code.

Wählt „Alternatives Erscheinungsbild konfigurieren“

Gesichtsmaske mittig falten und etwa das halbe Gesicht bedecken. Sollte der Assistent meckern, zeiht die Maske leicht zur Seite, bis ihr dazu aufgefordert werdet den Kopf zu drehen.

Ist das „Alternative Erscheinungsbild“ fertig konfiguriert, sollte das iPhone fortan die Entsperrung mit ausgesetzter Atemschutzmaske erlauben.

Solltet ihr Anfangs über Erkennungsfehler stolpern, dann lasst euch nicht entmutigen, sondern entsperrt das Gerät wie üblich mit eurer PIN. Das iPhone lernt dabei, dass das gerade abgelehnte Gesicht doch zugangsberechtigt war und sollte die Erkennung der Maske mit der Zeit weiter verbessern.

