Eve Weather: Teure 70 Euro für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Den Nachfolger der Wetter-Station Eve Degree haben wir bereits im Januar gesichtet. Damals veröffentlichte die amerikanische Zulassungsbehörde FCC Fotos und eine Bedienungsanleitung des kleinen Displays. Heute nun hat der Hersteller Eve bestätigt, was man auf unsere Nachfrage damals noch nicht kommentieren wollte: Eve Weather wird Eve Degree ablösen und soll noch im Laufe des Monats in den Handel starten.

Konkret nennt der Münchner Anbieter auf der jetzt geschalteten Produktseite den 25. März als Termin für den anvisierten Verkaufsstart.

HomeKit-Wetterstation mit zwei Werten

Eve Weather wird dabei weiterhin auf ein integriertes Bluetooth-Modul setzen, dieses wird die HomeKit-Kommunikation allerdings über den neuen Thread-Standard abwickeln, der weniger anfällig für die Reichweitenprobleme sein soll, mit denen Bluetooth für gewöhnlich zu kämpfen hat.

Bei Eve bewirbt man die neue Wetterstation als „Outdoor-Gerät par excellence“. So zeigt Eve Weather sowohl die aktuelle Außentemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit an und ist zudem in der Lage einen lokalen Wettertrend auf Basis des Luftdrucks abzubilden – wahlweise auf dem iPhone oder direkt und kombiniert auf dem Display. Hier lassen sich die Messergebnisse bei Bedarf in eigene Automationen integrieren und können über die Eve App angezeigt werden.

Wenig Werte, die sich Eve mit einem vorgesehenen Verkaufspreis von 69,95 Euro teuer bezahlen lässt. Zumal der Thread-Betrieb einen HomePod mini erfordert. Ist Apples kleiner Lautsprecher noch nicht in eurer Wohnung aufgestellt, bleibt das Temperatur-Display ein reines Bluetooth-Gerät, das zum Betrieb CR2450-Knopfzellen benötigt.

Nach Angaben des Anbieters arbeitet Eve Weather bei Umgebungsbedingungen von -18 °C bis 55 °C, einer Luftfeuchtigkeit von 0% bis 100% und 260 bis 1260 mbar.