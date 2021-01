Eve Weather: Neuer Wetter-Sensor zeigt sich

Der auf HomeKit-Komponenten spezialisierte Smart-Home-Anbieter Eve scheint kurz davor zu stehen eine neue Wetterstation auf den Markt zu bringen. Dies legen Produktfotos und eine Bedienungsanleitung nahe, die von der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC auf mehrere PDF-Dokumente verteilt veröffentlicht wurden.

Der Wetter-Sensor mit der Kurzbezeichnung SNE-WEATH-002, der auf den ersten Blick an die schon länger angebotene, smarte Wetterstation Eve Degree erinnert, wird offenbar in der Lage sein Temperatur, Wettertrend und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen und kann sowohl auf einer ebenen Fläche stehen als auch an einer Wand befestigt werden.

Eve gibt an, dass auch Eve Weather Wasserbeständig nach IPX3-Zertifizierung ist und Regen in Außenbereichen problemlos überstehen kann.

Während Eve Weather Informationen über Temperatur und Luftfeuchtigkeit an Apples Home-App durchreichen wird, sollen sich in der offiziellen Eve-App auch vergangene Messungen nach Tag, Monat oder Jahr betrachten lassen. Zudem können hier Regeln gesetzt und ebenfalls die Ist-Werte in Sachen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend eingesehen werden.

Am Gerät selbst befinden sich bis auf eine Taste an der Rückseite, die zum Aktivieren der Wetterstation gedrückt werden muss, keine zusätzlichen Bedienelemente.

Der Sensor, der uns wahrscheinlich als Nachfolger der lange Zeit für 69,95 Euro verkauften Eve Degree erreichen wird, spricht offenbar Bluetooth und Thread und wird über eine CR2450-Knopfzelle mit Strom versorgt. In den Prüfdokumenten des TÜVRheinland sind die folgenden Schlüsselbezeichnungen aufgeführt: CN20H36H(P15C-BLE), CN20UY7Q(RSS247-BLE), CN20H36H(P15C-THREAD), CN20UY7Q(RSS247-THREAD).