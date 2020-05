Eve Cam: Die nächste HomeKit-Kamera geht in den Verkauf

Mit der Eve Cam wird demnächst eine weitere Sicherheitskamera mit HomeKit-Anbindung erhältlich sein. Der Hersteller selbst hat die Verfügbarkeit für Ende Mai angekündigt, Cyberport bietet die Eve Cam jetzt zur Vorbestellung an und will vom 18. Juni an liefern.

Anders als die bekannten HomeKit-Kameras von Logitech oder eufy bietet die Eve Cam ausschließlich die Möglichkeit zur Anbindung direkt an HomeKit. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass für die Speicherung von Aufnahmen über HomeKit Secure Video ein iCloud-Speicherplan mit 200 GB zum Preis von 2,99 Euro pro Monat, bei mehreren Kameras der große 2-TB-Plan für 9,99 Euro pro Monat zwingend erforderlich ist.

Die Kamera filmt mit 1080p im 150-Grad-Weitwinkel und ist mit einem Infrarot-Bewegungssensor ausgestattet. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen die Zwei-Wege-Kommunikation. Für die Montage ist ein flexibel ausrichtbarer, magnetischer Standfuß ebenso wie ein 2 Meter langes USB-Kabel für die Stromversorgung im Lieferumfang enthalten.

Preislich sortiert sich die Eve Cam mit 149,90 Euro zwischen der neu angekündigten Logitech Circle View (179,99 Euro) und der deutlich günstigeren, akkubetriebenen eufyCam 2C von Anker ein.

eufyCam 2C im Doppelpack für 199 Euro

Die eufyCam 2C haben wir bereits ausführlich vorgstellt. Am Montag erst konnten wir über die Freigabe von HomeKit Secure Video für die Kameras der Anker-Tochter berichten. Aktuell ist das Starter-Pack bestehend aus HomeBase und zwei drahtlosen Kameras wieder für 199 Euro erhältlich.