Neues Lightning-Kabel von Anker hat vergoldete Stecker

Darf’s ein wenig mehr sein? Unter der Bezeichnung 2020 Special Edition bietet Anker ein von Apple zertifiziertes USB-C-auf-Lighting-Kabel mit vergoldeten Steckern an. Das Kabel ist in den USA bereits zum Preis von 93 Euro erhältlich und soll auch in Deutschland verkauft werden.

Bei dem 1,8 Meter langen Kabel handelt es sich um eine Sonderedition aus der Produktreihe PowerLine+ III der Herstellers. In der Standardausführung kostet das Kabel hierzulande 21,99 Euro. Anker zufolge werden die PowerLine-Kabel teilweise von Hand gefertigt und durchlaufen einen aufwändigen, 51-stufigen Fertigungsprozess. Die Produkttests des Herstellers sollen eine Lebensdauer über 35.000 Biegungen hinweg gewährleisten.

Mit der Sonderedition setzt Anker auf extravagantes Design, bei dem die 24-karätige Vergoldung für „kühnes und zugleich elegantes Design“ stehe. Wenn es nach dem Hersteller geht, eignet sich das Kabel besonders gut als Geschenk. Die PowerLine+ III 2020 Special Edition kommt in einer mattschwarzen Box mit goldener Beschriftung, im Lieferumfang ist zudem eine Transporttasche in Leder-Optik enthalten.