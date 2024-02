Europäische Spiele-Entwickler: „Von Apple zutiefst enttäuscht“

Die „European Games Developer Federation“ (EGDF) ist ein Interessenverband europäischer Spieleentwickler, der sich aus 22 nationalen Verbänden zusammensetzt. Deutschland wird hier etwa von GAME, dem Verband der deutschen Games-Branche, repräsentiert.

Entsprechendes Gewicht haben die Positionen und Stellungnahmen des EGDF, die bei politischen Bewertungen laufender Gesetzesvorhaben durchaus eine Rolle spielen.

So haben die europäischen Spiele-Entwickler des EGDF in dieser Woche ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht, in dem diese die von Apple präsentierte Umsetzung der EU-Vorgaben zum Gesetz über digitale Märkte bewerten. Und die Spieleentwickler lassen kein gutes Haar an Apple.

„Von Apple zutiefst enttäuscht“

Der Verband sei vom Vorgehen Apples und dem neuen „Strafzoll“ für abtrünnige Entwickler zutiefst enttäuscht. Apples Vorgabe, alternativen App Stores müssten über Rücklagen von mindestens einer Million Euro verfügen, errichte künstliche Barrieren und würde europäische Entwickler aktiv davon abhalten, ihre Spiele über Drittanbieter-Marktplätze zu vertreiben oder In-Game-Zahlungen über Drittanbietersysteme abzuwickeln. Apples neue Installationspauschale von 50 Cent würde Wettbewerbern den Aufbau eigener App Stores zusätzlich erschweren.

Jetzt hoffen die Entwickler auf die europäischen Gesetzgeber, diese sollten nun überwachen, wie Apple die neuen DMA-Richtlinien umsetzt und durchsetzen, dass Apple seine Verpflichtungen und Zusagen im Rahmen des Gesetzes über Digitale Märkte auch wirklich erfüllt.

Aktuell befürchten die Spieleentwickler, dass aufgrund des hohen finanziellen Risikos, der regulatorischen Unsicherheiten und der mangelhaften Durchsetzung von EU-Recht, vorerst nicht mit alternativen App Stores kleinerer Marktteilnehmer zu rechnen sein wird.

Stattdessen dürften Apple, wenn überhaupt, nur große Industriegiganten Konkurrenz machen – ob dies im Sinne der Erfinder war, darf bezweifelt werden.