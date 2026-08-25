Eufy Wall Light Cam S4 startet: Solar, Radar und hoher Preis

Die erst vor wenigen Tagen angekündigte Eufy Wall Light Cam S4 ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Amazon listet die kabellose Kombination aus Außenkamera und Wandleuchte ab sofort für 249,99 Euro. Damit bestätigt sich zugleich unsere Erwartung, dass auf den zunächst auf die USA beschränkten Verkaufsstart schnell ein Deutschland-Debüt folgen würde.

Die Wall Light Cam S4 führt das bereits von den Vorgängern bekannte Konzept weiter, setzt technisch aber an mehreren Stellen höher an. Die Kamera zeichnet mit 4K-Auflösung beziehungsweise 8 Megapixeln auf und besitzt eine Blende von f/1,6. Der Blickwinkel lässt sich bei der Montage manuell auf den gewünschten Bereich ausrichten. Personen, Fahrzeuge und Haustiere können voneinander unterschieden und Benachrichtigungen entsprechend gefiltert werden.

Radar soll Fehlalarme reduzieren

Beim Bewegungsmelder wechselt Eufy von der bislang eingesetzten PIR-Technik auf einen 60-GHz-Radarsensor. Dieser deckt einen Winkel von 120 Grad ab und soll Bewegungen noch aus bis zu zwölf Metern Entfernung erfassen. Vor allem Fehlalarme durch Tiere oder bewegte Pflanzen will Eufy damit reduzieren. Zusätzlich stehen Licht und Sirene zur Verfügung, wenn auf erkannte Bewegungen reagiert werden soll.

Die integrierte Beleuchtung kann weißes und farbiges Licht ausgeben. Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich abhängig von Tageszeit und Umgebungslicht anpassen. Die S4 bleibt damit nicht auf die Funktion eines einfachen Kamerascheinwerfers beschränkt. Schon die ursprüngliche Wall Light Cam S100 verband Sicherheitskamera und reguläre Außenbeleuchtung.

Solarpanel ersetzt den Stromanschluss

Wie bei der Wall Light Cam S120 setzt Eufy auf einen integrierten Akku und ein Solarpanel. Bei der S4 lässt sich das Panel abnehmen und getrennt positionieren. Zum Lieferumfang gehören dafür eine Halterung und ein Verlängerungskabel. Die Kamera ist nach IP65 gegen Witterung geschützt.

Monatliche Gebühren sind für den Betrieb nicht vorgesehen. Mit 249,99 Euro liegt die neue Generation allerdings deutlich über den Preisen, zu denen Eufy seine ersten Wall-Light-Kameras angeboten hat. Zum Vergleich: Der direkte Vorgänger, die Eufy S120, ist derzeit noch für 75 Euro zu haben.