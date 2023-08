eufy Wall Light Cam S120 ausprobiert: Akku-Sicherheitskamera mit integrierter Leuchte

eufy hat ja seit ein paar Monaten zwei Sicherheitskameras mit integrierter Wandleuchte im Programm. Die eufy Wall Light Cam S100 haben wir schon ausführlich vorgestellt. Ergänzend haben wir nun auch einen Blick auf das Modell Wall Light Cam S120 geworfen, die anders als die S100 keine dauerhafte Stromversorgung erfordert, sondern mit einem integrierten Akku arbeitet, der unter optimalen Bedingungen komplett über ein Solarpanel mit Strom versorgt wird.

Aus der unterschiedlichen Art und Weise der Stromversorgung resultieren dann auch die deutlich verschiedenen Einsatzbereiche für die beiden Kameras. Während es sich bei der Wall Light Cam S100 zugleich um eine vollwertige Terrassenleuchte mit hoher Leuchtkraft und der Möglichkeit zur Effekt- und Ambient-Beleuchtung handelt, liegt der Fokus bei der eufy Wall Light Cam S120 auf der Verwendung als Sicherheitskamera. Das Gerät lässt sich dank des integrierten Akkus auch an Orten platzieren, wo keine Stromversorgung vorhanden ist und leuchtet mit 300 Lumen zwar nicht übermäßig hell, liefert jedoch eine ausreichende Beleuchtung für zu überwachende Eingangsbereiche oder Passagen. Die integrierte LED-Lampe wird bei Dunkelheit durch einen Bewegungsmelder aktiviert und kann alternativ auch über die eufy-App eingeschaltet werden.

Einfaches Gehäuse, gute Kamera

Während Lampe und Kameratechnik in einem einfachen Kunststoffgehäuse stecken, liefert die Kamera selbst die gleiche, ausgesprochen gute Bildqualität wie das größere Modell. Die Aufnahmen erfolgen in 2K mit 2304 x 1296 Pixeln, allerdings bei der S120 mit einem etwas engeren Sichtfeld von 120 Grad. Die von der Kamera aufgezeichneten Ereignisse werden auf dem integrierten Speicher mit 8 GB Größe abgelegt, was je nach Anzahl der Aktivitäten die Speicherung über bis zu zwei Monate hinweg ermöglichen sollte.

Voraussetzung für die Einbindung ins eufy-System und die Möglichkeit zum Abruf der Videos oder dem Aufruf des Live-Bilds ist selbstredend eine WLAN-Verbindung am Montageort. Die Kamera ist auch mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet, sodass Audioaufzeichnungen und eine Gegensprechfunktion möglich sind.

Umfassend per App konfigurierbar

Wie bei den anderen Sicherheitskameras von eufy lässt sich die Arbeitsweise der eufy Wall Light Cam S120 umfangreich anpassen. Die Kamera kann manuell scharf oder passiv geschaltet werden und ebenso auf Basis eines Zeitplans arbeiten. Damit verbunden hat man die Möglichkeit, gezielt zu konfigurieren, welche Ereignisse aufgezeichnet werden sollen und ob man darüber auch per Push-Mitteilung informiert werden möchte. Optional kann auch die integrierte, 105dB laute Sirene in die Alarmeinstellungen mit eingebunden werden.

Um Missverständnisse zu vermeiden sei noch kurz erwähnt, dass die „Personenerkennung“ im Zusammenhang mit der Wall Light Cam S120 so zu verstehen ist, dass Menschen von Tieren oder sonstigen Bewegungen unterschieden werden können. Es ist nicht möglich, unterschiedliche Besucher zu erkennen. Die Wall Light Cam S120 ist nicht mit der HomeBase 3 von eufy kompatibel, deswegen können weder solche KI-Funktionen genutzt, noch der Speicher der Kamera zusätzlich erweitert werden.

Gute und flexible Sicherheitslösung

Unterm Strich bekommt man mit der eufy Wall Light Cam S120 eine praktische Kombi aus Sicherheitsleuchte und -kamera, die bei Tag und Nacht ein sehr gutes Kamerabild liefert und in Verbindung mit der eufy-App umfassende Sicherheitsfunktionen bereitstellt. Dementsprechend bewegt sich die Wall Light Cam S120 mit 129,99 Euro auch preislich auf dem Niveau der sonstigen Überwachungskameras in dieser Klasse. Dank Akku und Solarpanel kann man die Kamera weitgehend frei platzieren. Falls der Sonnenstrom für dauerhaften Einsatz nicht ausreichen sollte, kann man den Akku bei Bedarf auch ab und an über USB-C nachladen.