Garmin fenix 9: Größere Displays und mehr Speicher

Garmin erweitert seine Multisport-Uhren um die fenix 9 und die fenix 9 Pro. Die neue Generation setzt unter anderem auf hellere Displays, mehr Speicher und eine beschleunigte Kartendarstellung. Die Pro-Modelle erhalten erstmals ein Titan-Gehäuse und werden erneut auch mit integrierter inReach-Technik angeboten.

Die reguläre fenix 9 erscheint in 43, 47 und 51 Millimetern. Ihr AMOLED-Touchdisplay soll doppelt so hell sein wie beim Vorgänger. Hinzu kommen Saphirglas, wasserdichte Tasten und eine Freigabe für Tauchgänge bis 40 Meter. Mit 64 GB steht zudem doppelt so viel Speicher wie bei der fenix 8 zur Verfügung. Garmin nennt Platz für bis zu 7.000 gespeicherte Songs.

Karten reagieren schneller

Für die Navigation verbaut Garmin 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher und eine überarbeitete Karten-Engine. Das Verschieben der Kartenansicht soll dadurch bis zu 30 Prozent schneller reagieren. Eine neue Perspektivansicht soll außerdem dabei helfen, den vorausliegenden Streckenverlauf besser einzuschätzen.

Neu ist auch Garmin Epic. Die Funktion fasst Aktivitäten, die über mehrere Tage, Wochen oder Monate aufgezeichnet wurden, in Garmin Connect zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen. Dabei lassen sich Leistungs- und Gesundheitsdaten mit Fotos kombinieren und anschließend teilen. Erweiterte Stamina-Funktionen sollen die Entwicklung der eigenen Ausdauer sichtbar machen und bei der Einteilung längerer Aktivitäten helfen. Garmin ergänzt zudem neue Messwerte für Indoor-Rudern und baut die Funktionen für Training mit Zusatzgewicht aus.

inReach jetzt in allen Pro-Größen

Die fenix 9 Pro übernimmt diese Funktionen und ergänzt sie um ein dünneres Titan-Gehäuse. Die AMOLED-Varianten erreichen laut Garmin bis zu 3.000 Nits. Beim 51-Millimeter-Modell wächst das Display erstmals auf 1,5 Zoll. Alternativ bietet Garmin ausgewählte Pro-Versionen mit MIP-Display und Solarladelinse an.

Wie schon bei der fenix 8 Pro können ausgewählte Modelle über inReach auch ohne Smartphone per LTE und Satellit kommunizieren. Diesmal steht die Technik bei 43, 47 und 51 Millimetern zur Wahl. Telefonie, Nachrichten, Standortfreigabe, Wetterdaten und SOS setzen grundsätzlich einen aktiven Tarif voraus. Garmin weist allerdings darauf hin, dass sich SOS-Nachrichten bei pausiertem Tarif bis zu zwölf Monate lang kostenlos an die eigene Notfallzentrale senden lassen.

Die fenix 9 ist laut Garmin ab sofort ab 999,99 Euro erhältlich und erreicht bis zu 29 Tage Laufzeit. Die fenix 9 Pro startet bei 1.099,99 Euro. Für die größte AMOLED-Version nennt Garmin bis zu 31 Tage, die Solarmodelle sollen auf bis zu 57 Tage kommen.