Pro-Modelle erstmals aus Titan
Garmin fenix 9: Größere Displays und mehr Speicher
Garmin erweitert seine Multisport-Uhren um die fenix 9 und die fenix 9 Pro. Die neue Generation setzt unter anderem auf hellere Displays, mehr Speicher und eine beschleunigte Kartendarstellung. Die Pro-Modelle erhalten erstmals ein Titan-Gehäuse und werden erneut auch mit integrierter inReach-Technik angeboten.
Die reguläre fenix 9 erscheint in 43, 47 und 51 Millimetern. Ihr AMOLED-Touchdisplay soll doppelt so hell sein wie beim Vorgänger. Hinzu kommen Saphirglas, wasserdichte Tasten und eine Freigabe für Tauchgänge bis 40 Meter. Mit 64 GB steht zudem doppelt so viel Speicher wie bei der fenix 8 zur Verfügung. Garmin nennt Platz für bis zu 7.000 gespeicherte Songs.
Karten reagieren schneller
Für die Navigation verbaut Garmin 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher und eine überarbeitete Karten-Engine. Das Verschieben der Kartenansicht soll dadurch bis zu 30 Prozent schneller reagieren. Eine neue Perspektivansicht soll außerdem dabei helfen, den vorausliegenden Streckenverlauf besser einzuschätzen.
Neu ist auch Garmin Epic. Die Funktion fasst Aktivitäten, die über mehrere Tage, Wochen oder Monate aufgezeichnet wurden, in Garmin Connect zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen. Dabei lassen sich Leistungs- und Gesundheitsdaten mit Fotos kombinieren und anschließend teilen. Erweiterte Stamina-Funktionen sollen die Entwicklung der eigenen Ausdauer sichtbar machen und bei der Einteilung längerer Aktivitäten helfen. Garmin ergänzt zudem neue Messwerte für Indoor-Rudern und baut die Funktionen für Training mit Zusatzgewicht aus.
inReach jetzt in allen Pro-Größen
Die fenix 9 Pro übernimmt diese Funktionen und ergänzt sie um ein dünneres Titan-Gehäuse. Die AMOLED-Varianten erreichen laut Garmin bis zu 3.000 Nits. Beim 51-Millimeter-Modell wächst das Display erstmals auf 1,5 Zoll. Alternativ bietet Garmin ausgewählte Pro-Versionen mit MIP-Display und Solarladelinse an.
Wie schon bei der fenix 8 Pro können ausgewählte Modelle über inReach auch ohne Smartphone per LTE und Satellit kommunizieren. Diesmal steht die Technik bei 43, 47 und 51 Millimetern zur Wahl. Telefonie, Nachrichten, Standortfreigabe, Wetterdaten und SOS setzen grundsätzlich einen aktiven Tarif voraus. Garmin weist allerdings darauf hin, dass sich SOS-Nachrichten bei pausiertem Tarif bis zu zwölf Monate lang kostenlos an die eigene Notfallzentrale senden lassen.
Die fenix 9 ist laut Garmin ab sofort ab 999,99 Euro erhältlich und erreicht bis zu 29 Tage Laufzeit. Die fenix 9 Pro startet bei 1.099,99 Euro. Für die größte AMOLED-Version nennt Garmin bis zu 31 Tage, die Solarmodelle sollen auf bis zu 57 Tage kommen.
Das wird aber schwer sich den Kauf schönzureden….
Tim Cook würde nicht mehr sagen ein Kaffee am Tag, sondern es ist doch nur ein Steak am Tag;)
Ich denke mal die Herstellungskosten von solchen Devices betragen nicht mehr als 200 bis max. 400 Euro, je nach Version.
Was die für eine Marge draufhauen ist wirklich beachtlich!
never ever sind das auch nur Richtung 200€ Herstellungskosten…..
Es gibt auch noch Entwicklungskosten, Vermarktungskosten, Vertriebskosten, Gewährleistungskosten, Kosten für die Weiterentwicklung der Software…
Ja und wo landen wir dann am Ende ??
Wenn du die Gewinnmarge noch mit aufschlägst, bei 999 € beziehungsweise etwas mehr bei der Pro.
40$ :-)
Saftige Preise.
Die Fenix Reihe ist preislich auch irre geworden über die Jahre.
Das einzige das ich mir bei meiner Venu 4 wünschen würde :
Saphir Glas.
Genau !
So lange das Display nicht mindestens 7cm aufweist, können die Amateure ihren Mist behalten.
puh – etwas unübersichtliche Vielfalt
und bis auf die eindrucksvolle Akkulaufzeit nix was mich persönlich überzeugen würde
( bin halt ein fanboy )
Seit meiner Laufbahn als Läufer und MTBler begleiten mich Garmin Sportuhren.
Meine aktuelle Fenix 6 Pro trage ich seit diese auf den Markt kam. Leider (das Alter halt) haben meine Augen im Nahbereich nachgelassen, daher reizt die Fenix 9 mich schon sehr.
Ich will jetzt keinen Vergleich mit „FanBoy“ Hardware antreten, meine Bedürfnisse dekt Garmin ab und ich will nie wieder eine Uhr ohne Saphir Glas -das immer noch aussieht wie neu- !
Und ich glaube, keiner muss hier den Kostenjoker ziehen ;-)
Grüße
Tja, ich fand Garmin als Läufer furchtbar. UI hakte andauernd und laufen nach Karten war -für mich- nur nervig. Hab im letzten Jahr zur Ultra 3 gewechselt und es nie bereut. Ja, Garmin bietet softwareseitig mehr Möglichkeiten für Sportler als Apple hauseigene Software aber die meisten Daten von Garmin sind Quatsch oder überzogen. Aber schön, dass es Konkurrenz gibt. Und endlich ist ein Apple Produkt günstiger.
PS: ich schaffe einen vollen Marathon inkl. Audible Hörbuch (gestreamt) und genauestem GPS Tracking bzw. Routenführung via WorkOutDoors oder WristTopo mit „echtem“ always on Display und hab am Ende noch 45% Akku. DAS zeige mir mal auf einer Garmin bitte
Ich möchte hier als Läufer und Wanderer auch festhalten: WorkOutDoors macht die Apple Watch so unglaublich gut, dass ich seit der App zu keiner anderen Smartwatch mehr hin möchte. Dem Entwickler spendiere ich alle paar Monate ein in App Trinkgeld. Sehr empfehlenswerte App für alle, die sie noch nicht probiert haben.
Ich war nach dem Umstieg auf die Fenix 8 sehr enttäuscht. Einer der damaligen Hauptgründe, von der Epix Gen 2 auf die 8 zu wechseln waren die Dynamischen Routen. Du stehst irgendwo und sagst der Uhr sie soll dir ne 12km Laufstrecke bauen. Wenn du unterwegs anderst abbiegst, versucht die Uhr, dir ne neue Strecke so zu gestalten das es bei den 12km bleibt. Hat nie funktioniert, stürzt auch jetzt immer noch ab.
Wenn du von der F6 auf die 9 wechseln willst, wirst du das Display lieben. Von der 8 kommend seh ich aktuell keinen Wechselbedarf. Mal sehen was die Reviews so sagen wie die schnellere Karte wirklich ist.
Für den Preis bekommt man eine schöne mechanische Uhr fürs Leben.
Das ist ja fantastisch, mit all den Features der Garmin, wirklich fantastisch was heute alles möglich ist.
Made my day.
Genau das habe ich mal gemacht und mir eine
Slow watch „automatically slow“ geschenkt.
Ein Zeiger.
Sehr gut für Entspannung und für „hübsch am Arm“… kann sonst nichts ausser Datum und geschätzte Zeit.
Aber Alltag momentan Ultra 3 oder Rangeman 2018.
Greetings
Ich habe lange keinen Artikel mehr in dem Portal gesehen der etwas so präzise zusammenfasst. Das einzig interessante an der neuen Uhr scheint die schnellere Kartendarstellung zu sein.
-Epic geht auch ohne neue Uhr (und auch mit alten Aktivitäten, ist freigeschaltet in Connect)
-LocateMe geht mit dem richtigen InReach System auch schon seit Jahren, kostet eine Satelitennachricht
-Stamina Bereiche ist nur ne neue Statistik vorhandener Werte. Auch wenn ich den ganz lustig finde, hat er eher weniger nutzen.
Das das InReach System weiter nur die reduzierte Funktion ist bedeutet für mich, dass wir weiter beim InReach Mini 2 bleiben. Den kann ich auch entspannt mit allen Uhren in der Seilschaft verbinden so das ihn jeder vom Handgelenk auslösen kann.
Wo bitte gibt es Epic für alle alten Aktivitäten?
DiscoutervUhren Kosten 49.- können und machen das gleiche. 1000.- gespart SUPER
Welche Discounter Uhr kannst du empfehlen?
Naja hauptsache was schreiben gell.
Die Uhren sind teuer aber es gibt für 49€ keine, mit den gleichen Funktionen.
Aber Haupsache seinen Senf dazugeben
InReach finde ich gut, nur sollte man bedenken das es zb. in Indien richtig Stress geben kann
Warum?
Weil in Indien Satellitenkommunikationsgeräte verboten sind. Ob da auch so eine Uhr darunter zählt, ist wieder was anderes. Aber die Garmin Inreach Mini usw. sind verboten. Das iPhone SOS wird nicht funktionieren.
Würde dafür locker meine Ultra 1 hergeben …. früher oder später gehört diese Uhr mir. Da wird niemals eine Ultra 4 mithalten können …
Ich weiss nicht warum diese Uhren immer verglichen werden.
Apple Watch Ultra oder nicht bleibt für mich eine Smartwatch mit Sportfunktionen.
Die Garmin ist Sportuhr mit Smartwatchfunktionen
Mit den richtigen Apps ist die Ultra eine richtig gute Sportuhr.
Ja mit einem Akku von wieviel Tagen?
Ich wechselte zu Garmin, finde aber die Forerunner 970 besser. Und der Akku. Regelmäßig Training und er reicht eine Woche. Ja Smart Funktionen entfallen, aber ich vermisse dieses Gebimmel überhaupt nicht. Dafür hab ich mein iPhone :)