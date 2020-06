eufy-Kameras: Mehr Sicherheit dank 2-Faktor-Authentifizierung

Ein kurzes Update für Besitzer einer Sicherheitskamera von eufy. Ihr müsst die mit dem letzten App-Update angekündigte Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht suchen. Die Funktion wurde lediglich vorbereitet und wird zu einen späteren Zeitpunkt in Deutschland freigeschaltet.

Auf die bei Verwendung der Kameras grundsätzlich fehlende Zwei-Faktor-Authentifizierung haben wir zuletzt bei unserem Review der eufy Videotürklingel hingewiesen: Die Verfügbarkeit der Funktion würde eine zusätzliche Sicherheitsstufe als Schutz vor unbefugtem Zugriff integrieren. Diesem Wunsch will der Hersteller nun gerecht werden und hat bereits die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Funktion in den kommenden Wochen freigegeben wird, wir werden dann entsprechend berichten.

Dank der Tatsache, dass die Benutzerverwaltung über die Homebase des Systems läuft, wird die erweiterte Authentifizierung dann für alle mit der Homebase verbundenen Geräte bereitgestellt. Also nicht nur für die Türklingel, sondern ebenso hier getestete eufyCam 2C.

Zumindest von Teilen des mit Version 1.7.6 der Eufy-App bereitgestellten Neuerungen profitieren Nutzer ab sofort. So orientiert sich die Darstellung in der Anwendung jetzt am systemweit aktiven Hell- oder Dunkelmodus.