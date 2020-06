Edge 130 Plus und 1030 Plus: Neue Fahrrad-Computer von Garmin

Nach Komoot kommt nun auch noch Garmin mit einem Update für die Radfahrer unter euch. Der Hersteller hat den neuen Modellen Edge 130 Plus und Edge 1030 Plus zwei aktualisierte Bike-Computer im Programm. Beide Geräte können ab sofort bei Garmin oder im Einzelhandel bestellt werden.

Der Edge 130 Plus richtet sich mit einer Preisempfehlung von 200 Euro an Freizeit-Radler und erinnert mit seinem kleinen 1,8-Zoll-Bildschirm und nur 33 Gramm Gewicht an einen klassischen Fahrradcomputer. Das Gerät verfügt allerdings über einen integrierten GPS-Sensor und umfangreiche Tracking- und Smart-Funktionen, darunter auch die Anzeige von iPhone-Nachrichten. Neu im aktuellen Plus-Modell integriert findet sich die Kompatibilität mit Workouts und Indoor-Trainern sowie die Unterstützung von Climb Pro, MTB Dynamics und der automatischen Unfallbenachrichtigung.

Beim Edge 1030 Plus handelt es sich um einen ab 600 Euro erhältlichen Fahrrad-Computer mit Profi-Funktionen, 3,5-Zoll-Farbbildschirm und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei GPS-Nutzung und gekoppelten Sensoren. Garmin hat hier den integrierten Prozessor zugunsten einer schnelleren Routenberechnung aufgebohrt und liefert auf den 32 GB internem Speicherplatz nun Fahrradkarten für Europa, Afrika und Nordamerika sowie eine weltweite „TrailForks“ MTB-Datenbank. Weitere Neuerungen betreffen die Neuberechnung der Strecken, Workouts und Trainingspläne sowie die LiveTrack-Funktion. Auch wurde laut Garmin der Bildschirm optimiert und die Touchscreen-Empfindlichkeit verbessert.