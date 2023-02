Eufy bessert nach: Vollverschlüsselung für alle Überwachungskameras

Was die Nutzung von Vorschaubilder in Push-Benachrichtigungen angeht, hatte Eufy bereits ein App-Update ausgeliefert , dass die Nutzung der Vorschaubilder nicht nur exakter beschreibt, sondern auch die Möglichkeit anbietet, die kurzzeitige Zwischenspeicherung der Grafiken auf Eufy Clous-Servern komplett zu deaktivieren.

Abrufen ließen sich die Streams über das Web-Portal des Anbieters auf eufy.com, von dem jedoch weniger als 0,1 Prozent aller Eufy-Kunden Gebrauch machten. Mit Stand heute sind bereits alle Videostreams die von Web-Portal des Anbieters ausgeliefert werden Ende-zu-Ende verschlüsselt. In den kommenden Wochen sollen alle Kamera-Modelle des Anbieters die Verschlüsselung per WebRTC vornehmen. Kameras die dies aktuell noch nicht tun erhalten entsprechende Software-Updates.

Eufy Security , der zum Anker-Konzern gehörende Anbieter von Sicherheits- und Überwachungskameras, wird all seine Webcams so nachrüsten, dass diese ihre Videosignale fortan nur noch als vollverschlüsselte WebRTC-Streams zur Verfügung stellen.

