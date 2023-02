Apple Arcade: 4 neue Spiele für den Februar

Apple hat die für diesen Monat vorgesehenen Neuzugänge für Apple Arcade angekündigt. Als nächste stehen zwei Exklusivtitel sowie zwei Apple-Arcade-Varianten von bereits erhältlichen Spielen auf dem Programm

Den Anfang macht gleich an diesem Freitag Castle Crumble von Orbital Knight, ein optisch nett umgesetztes Adventure-Spiel mit Physik-Puzzle-Elementen.

Mit Riptide GP: Renegade+ wird vom 10. Februar an eine Apple-Arcade-Version des schon ein paar Jahre alten, aber erfolgreichen und wohl zurecht auch auf der Bestenliste des Jahres 2016 gelisteten Hydrojet-Racers von Vector Unit im Rahmen von Apples Spiele-Abo verfügbar sein.

Farmside kommt aus dem gleichen Haus wie „What the Golf?“, bedient allerdings ein komplett anderes Genre und präsentiert sich vom 17. Februar an als Aufbausimulation mit Fokus auf einen Garten am Meer.

Zu guter Letzt steht mit Lifeline+ am 24. Februar dann eine Apple-Arcade-Version des hochgelobten aber schon etwas angstaubten Text-Adventures von den Entwicklern 3 Minute Games auf der Neuheitenliste von Apple Arcade für den Februar 2023.

Apples Spiele-Abo gibt es für Neukunden beim Kauf eines neuen iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV oder Mac drei Monate lang kostenlos. Der reguläre Monatspreis liegt bei 4,99 Euro.

Valiant Hearts: Coming Home für Netflix-Kunden

Passend dazu auch noch kurz der Hinweis auf die für Netflix-Abonnenten ohne Aufpreis verfügbare Alternative „Netflix Games“. Hier ist jetzt das schon seit geraumer Zeit angekündigte Spiel Valiant Hearts: Coming Home verfügbar. Der Titel lässt sich für iPhone und iPad optimiert im App Store für iOS laden.

„Coming Home“ ist der Nachfolger des erfolgreichen Adventure-Spiels Valiant Hearts: The Great War und handelt von zwei Brüdern, die in den Schützengräben des ersten Weltkriegs um ihr Überleben kämpfen und versuchen, einander wiederzufinden. Die neue Folge des Spiels erzählt den Entwicklern zufolge den Spuren des Originals und erzählt erneut die Geschichten gewöhnlicher Menschen, die mit den außergewöhnlichen Umständen des Ersten Weltkriegs zurechtkommen müssen.