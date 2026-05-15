50 x 20 Millimeter und wasserfest
Niimbot B1: Günstiger Etikettendrucker mit iPhone-Anbindung
Mit dem Nimbot B1 kann man bei Amazon gerade einen Etikettendrucker mit App-Anbindung günstig bekommen, der sich dem von uns gerne genutzten Nelko P21 in zwei Punkten überlegen zeigt: Die Etiketten fallen größer aus und sollen laut Hersteller zudem wasserfest sein.
Im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion kann man den Niimbot B1 gerade für 18,99 Euro bekommen. Gebt hierfür den Rabattcode GZJ5R4BN an der Amazon-Kasse ein. Das Feld zur Eingabe des Aktionscodes findet sich im Menü mit den verfügbaren Zahlungsmitteln.
Bluetooth-Anbindung und App
Auch der Niimbot B1 verbindet sich über Bluetooth mit dem iPhone und wird per App angesteuert. Mithilfe der kostenlos erhältlichen iPhone-App von Niimbot kann man zwischen unterschiedlichen Etikettendesigns und Schriftarten wählen. Neben selbst konfigurierten Standardetiketten ist es damit auch möglich, QR- und Barcodes zu erstellen oder Excel-Dateien zu verarbeiten. Dabei werden auch Seriendruckfunktionen unterstützt.
Der Niimbot B1 kann Etiketten mit einer Breite zwischen 20 und 50 Millimetern bedrucken. Im Lieferumfang ist eine Rolle mit Etiketten im Format 50 x 30 Millimeter enthalten. Wenn das Papier nachgekauft werden soll, schaut man sich am besten nach aktuellen Angeboten um. So kostet beispielsweise eine Einzelrolle aktuell 9,99 Euro und im Paket mit drei Rollen bekommt man diese deutlich günstiger für umgerechnet 6,67 Euro.
Thermodruck ohne Tinte
Qualitativ sollte man bei solch einem Drucker keine Wunder erwarten. Die Möglichkeiten des hier genutzten Thermotransferverfahrens sind begrenzt, man kann damit jedoch in jedem Fall gut lesbare Beschriftungen erstellen, die sich mit den in der App verfügbaren Design- und Dekoelementen ergänzen lassen.
Für den Betrieb ist keine Steckdose erforderlich. Der Drucker ist mit einem Akku ausgestattet und kann laut Hersteller bis zu fünf Stunden ohne externe Stromversorgung genutzt werden. Ein USB-C-Ladekabel ist neben dem Drucker, der Etikettenrolle und einer Anleitung im Lieferumfang enthalten.
Gutscheincode funktioniert bei mir nicht.
Gerade nochmal getestet, geht hier problemlos
Mag ja sein, dass er verschiedentlich funktioniert.
Rückmeldung von mir: funktioniert nicht bei mir.
Hier auch nicht, nur zun „Normal“ Preis.
Es hat bei mir mit dem erstverlinkten graue-Scgwarzen funktioniert, andere Farben funktionieren wohl nicht. Zumindest nicht mit dem abgebildeten dunklen.
Der Code gilt auch nur für das silbernfarbene Gerät.
bei mir geht der code (habe prime) leider auch nicht. ist aber tatsächlich öfter so, dass nicht alle kunden dafür freigeschaltet sind.
@Vecci, Code funktioniert auch bei Grau. Diesen habe ich für 18,99€ bestellt.
Du musst nach Eingabe des Codes den Pfeil rechts erstmal betätigen.
Geht nur für das Angebot mit 1 Rolle
Gibt es das auch für endlose Rollen?
Code funktioniert nicht, nicht mir 1 x Rolle und auch nicht mit 3 x Rollen
Doch!
Nur beim ersten weiß-schwarzen mit einer Rolle.
Wirklich Thermotransferdruck? Dann wäre ein zusätzliches Farbband notwendig. Oder eher doch Thermodirektdruck?
Niimbot nicht Nimbot
Alle Farben ausser dem dunkelblau erhalten einen Rabatt wenn ich das versuche, die dunkle Version bleibt beim Normalpreis.
Habe mir den weiß/grünen bestellt, und 18,99 € dafür gezahlt.
Wenn ich dem link folge und den Code an der Kasse eingebe klappt es mit 18,99€
Geht mit einer Rolle, alles gut. Danke
Alles okay wie beschrieben, danke.