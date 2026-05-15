Mit dem Nimbot B1 kann man bei Amazon gerade einen Etikettendrucker mit App-Anbindung günstig bekommen, der sich dem von uns gerne genutzten Nelko P21 in zwei Punkten überlegen zeigt: Die Etiketten fallen größer aus und sollen laut Hersteller zudem wasserfest sein.

Im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion kann man den Niimbot B1 gerade für 18,99 Euro bekommen. Gebt hierfür den Rabattcode GZJ5R4BN an der Amazon-Kasse ein. Das Feld zur Eingabe des Aktionscodes findet sich im Menü mit den verfügbaren Zahlungsmitteln.

Bluetooth-Anbindung und App

Auch der Niimbot B1 verbindet sich über Bluetooth mit dem iPhone und wird per App angesteuert. Mithilfe der kostenlos erhältlichen iPhone-App von Niimbot kann man zwischen unterschiedlichen Etikettendesigns und Schriftarten wählen. Neben selbst konfigurierten Standardetiketten ist es damit auch möglich, QR- und Barcodes zu erstellen oder Excel-Dateien zu verarbeiten. Dabei werden auch Seriendruckfunktionen unterstützt.

Der Niimbot B1 kann Etiketten mit einer Breite zwischen 20 und 50 Millimetern bedrucken. Im Lieferumfang ist eine Rolle mit Etiketten im Format 50 x 30 Millimeter enthalten. Wenn das Papier nachgekauft werden soll, schaut man sich am besten nach aktuellen Angeboten um. So kostet beispielsweise eine Einzelrolle aktuell 9,99 Euro und im Paket mit drei Rollen bekommt man diese deutlich günstiger für umgerechnet 6,67 Euro.

Thermodruck ohne Tinte

Qualitativ sollte man bei solch einem Drucker keine Wunder erwarten. Die Möglichkeiten des hier genutzten Thermotransferverfahrens sind begrenzt, man kann damit jedoch in jedem Fall gut lesbare Beschriftungen erstellen, die sich mit den in der App verfügbaren Design- und Dekoelementen ergänzen lassen.

Für den Betrieb ist keine Steckdose erforderlich. Der Drucker ist mit einem Akku ausgestattet und kann laut Hersteller bis zu fünf Stunden ohne externe Stromversorgung genutzt werden. Ein USB-C-Ladekabel ist neben dem Drucker, der Etikettenrolle und einer Anleitung im Lieferumfang enthalten.