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50 x 20 Millimeter und wasserfest

Niimbot B1: Günstiger Etikettendrucker mit iPhone-Anbindung
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Mit dem Nimbot B1 kann man bei Amazon gerade einen Etikettendrucker mit App-Anbindung günstig bekommen, der sich dem von uns gerne genutzten Nelko P21 in zwei Punkten überlegen zeigt: Die Etiketten fallen größer aus und sollen laut Hersteller zudem wasserfest sein.

Im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion kann man den Niimbot B1 gerade für 18,99 Euro bekommen. Gebt hierfür den Rabattcode GZJ5R4BN an der Amazon-Kasse ein. Das Feld zur Eingabe des Aktionscodes findet sich im Menü mit den verfügbaren Zahlungsmitteln.

Bluetooth-Anbindung und App

Auch der Niimbot B1 verbindet sich über Bluetooth mit dem iPhone und wird per App angesteuert. Mithilfe der kostenlos erhältlichen iPhone-App von Niimbot kann man zwischen unterschiedlichen Etikettendesigns und Schriftarten wählen. Neben selbst konfigurierten Standardetiketten ist es damit auch möglich, QR- und Barcodes zu erstellen oder Excel-Dateien zu verarbeiten. Dabei werden auch Seriendruckfunktionen unterstützt.

Nimbot B1 Beispiele

Der Niimbot B1 kann Etiketten mit einer Breite zwischen 20 und 50 Millimetern bedrucken. Im Lieferumfang ist eine Rolle mit Etiketten im Format 50 x 30 Millimeter enthalten. Wenn das Papier nachgekauft werden soll, schaut man sich am besten nach aktuellen Angeboten um. So kostet beispielsweise eine Einzelrolle aktuell 9,99 Euro und im Paket mit drei Rollen bekommt man diese deutlich günstiger für umgerechnet 6,67 Euro.

Thermodruck ohne Tinte

Qualitativ sollte man bei solch einem Drucker keine Wunder erwarten. Die Möglichkeiten des hier genutzten Thermotransferverfahrens sind begrenzt, man kann damit jedoch in jedem Fall gut lesbare Beschriftungen erstellen, die sich mit den in der App verfügbaren Design- und Dekoelementen ergänzen lassen.

Nimbot B1

Für den Betrieb ist keine Steckdose erforderlich. Der Drucker ist mit einem Akku ausgestattet und kann laut Hersteller bis zu fünf Stunden ohne externe Stromversorgung genutzt werden. Ein USB-C-Ladekabel ist neben dem Drucker, der Etikettenrolle und einer Anleitung im Lieferumfang enthalten.

Produkthinweis
NIIMBOT B1 Etikettendrucker mit Wasserfeste Etiketten Selbstklebend, Tragbarer Beschriftungsgerät Bluetooth Label... Aktionspreis 39,99 EUR
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15. Mai 2026 um 12:22 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Code funktioniert nicht, nicht mir 1 x Rolle und auch nicht mit 3 x Rollen

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  • Wirklich Thermotransferdruck? Dann wäre ein zusätzliches Farbband notwendig. Oder eher doch Thermodirektdruck?

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  • Alle Farben ausser dem dunkelblau erhalten einen Rabatt wenn ich das versuche, die dunkle Version bleibt beim Normalpreis.

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  • Habe mir den weiß/grünen bestellt, und 18,99 € dafür gezahlt.

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  • Wenn ich dem link folge und den Code an der Kasse eingebe klappt es mit 18,99€

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