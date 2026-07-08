Apple ist offenbar mit seinem Versuch gescheitert, zentrale Vorgaben des europäischen Gesetzes über digitale Märkte (DMA) anzufechten. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat einem Reuters-Bericht zufolge die von Apple angestrengte Klage gegen die Einstufung von iOS und des App Stores als sogenannte Torwächter zurückgewiesen. Damit bleibt Apple verpflichtet, die Anforderungen des Gesetzes über digitale Märkte einzuhalten.

Apple hatte sich insbesondere dagegen gewehrt, dass die Europäische Kommission die App Stores für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch als einen gemeinsamen Plattformdienst eingestuft hat. Das Unternehmen argumentierte, die verschiedenen App Stores seien getrennt zu betrachten. Dies würde die Relevanz des App Stores insgesamt zumindest rechnerisch schmälern.

App Stores bleiben gemeinsamer Plattformdienst

Wie Reuters nun berichtet, ist das Gericht dieser Auffassung allerdings nicht gefolgt. Nach Ansicht der Richter erfüllen die verschiedenen App Stores unabhängig vom jeweiligen Gerät denselben Zweck, indem sie Entwickler und Nutzer zusammenführen und die Verbreitung von Anwendungen ermöglichen. Die gemeinsame Einstufung sei daher gerechtfertigt.

Apple hatte auch gegen die Einordnung von iOS als wichtiges Zugangstor argumentiert. Diese Einstufung verpflichtet den iPhone-Hersteller unter anderem dazu, Schnittstellen für konkurrierende Anbieter zu öffnen und eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Diensten zu ermöglichen. Das Gericht hat die Sichtweise der Europäischen Kommission allerdings auch in diesem Punkt bestätigt.

Apple hält an Kritik fest

Als Reaktion auf die Entscheidung hat Apple seine grundlegende Kritik am Gesetz über digitale Märkte bekräftigt. Nach Auffassung des Unternehmens gehen die damit verbundenen Vorgaben zu weit. Dadurch würden Datenschutz- und Sicherheitsmechanismen beeinträchtigt, die über viele Jahre entwickelt worden seien. Zugleich kündigte Apple an, sich weiterhin für den Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer einzusetzen. Apple kann nun noch Rechtsmittel bei der höchsten Instanz, dem Gerichtshof der Europäischen Union einlegen.

Das Gesetz über digitale Märkte ist seit 2023 in Kraft und sieht vor, den Wettbewerb zu stärken, indem marktbeherrschenden Konzernen Grenzen gesetzt werden und konkurrierenden Anbietern der Zugang zu den Plattformen erleichtert wird.