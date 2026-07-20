Die Europäische Kommission will die Vorschriften für austauschbare Akkus in bestimmten Produktgruppen lockern. Apple würde davon mit Produkten wie der Apple Watch und den AirPods profitieren. Die Neufassung sieht vor, sechs weitere Kategorien von Geräten von den Verpflichtungen auszunehmen. Dazu zählen unter anderem Smartwatches, Fitness-Tracker und elektrische Spielzeuge.

Die EU-Batterieverordnung schreibt grundsätzlich vor, dass tragbare Akkus in vielen Produkten von Verbrauchern selbst entnommen und ausgetauscht werden können müssen. Damit soll die Lebensdauer von Geräten verlängert und das Recycling gebrauchter Batterien erleichtert werden.

Weitere Ausnahmen von der Akku-Pflicht

Bereits heute gelten jedoch für einige Produktgruppen Ausnahmen. So müssen beispielsweise Akkus in bestimmten Medizinprodukten oder Geräten wie elektrischen Zahnbürsten nicht vom Nutzer selbst gewechselt werden können. In diesen Fällen reicht es aus, wenn der Austausch durch unabhängige Fachbetriebe möglich ist. Auch das iPhone ist aufgrund seiner Wasserdichtigkeit und der von Apple garantierten Ladezyklen von dieser Pflicht ausgenommen. Vorausgesetzt wird dabei allerdings auch, dass der Akku durch einen Fachbetrieb getauscht werden kann.

Akku-Tausch bei der Pixel Watch 4

Mit dem neuen Rechtsakt soll die bestehende Ausnahmeliste um weitere Produktkategorien ergänzt werden. Das Ganze wird nun dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union zur Prüfung vorgelegt und tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft, sofern keines der beiden Gremien Einspruch erhebt.

Nach Angaben der Kommission basiert die Entscheidung auf einem mehrstufigen Verfahren. Im Jahr 2025 waren Unternehmen und andere Interessengruppen aufgefordert worden, Vorschläge für weitere Ausnahmen einzureichen. Anschließend seien unter anderem Verbraucherverbände, Hersteller, Mitgliedstaaten und externe Fachleute beteiligt worden.

Pixel Watch zeigt, dass es anders geht

Google hat allerdings bewiesen, dass sich eine Smartwatch durchaus so konstruieren lässt, dass der Akku vom Nutzer gewechselt werden kann. Mit der Pixel Watch 4 hat der Apple-Konkurrent im vergangenen Jahr eine Smartwatch vorgestellt, die auf klassische Dichtringe und selbstabdichtende Schraubverbindungen setzt. Der Akku der Uhr kann vom Nutzer getauscht werden, ohne dass die Smartwatch ihre zertifizierte Wasserbeständigkeit verliert.