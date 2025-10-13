Pixel Watch 4: Ein Meilenstein in Sachen Selbstreparatur

Bereits bei der Vorstellung der Pixel Watch 4 hat uns die Ankündigung aufhorchen lassen, dass die neue Smartwatch von Google umfassende Möglichkeiten zur Reparatur in Eigenregie bietet. Google hat in diesem Jahr nicht nur die Selbstreparatur-Möglichkeiten für seine Pixel-Smartphones erweitert, sondern auch die Möglichkeit zum Austausch von Komponenten wie Akku oder Display der Pixel Watch durch den Nutzer eingeführt.

Die Reparatur-Spezialisten von ifixit haben die neue Smartwatch nun mit Blick auf diesen Aspekt unter die Lupe genommen und stellen Google diesbezüglich Bestnoten aus. Die Pixel Watch 4 habe ihnen das bislang zufriedenstellendste Tear-Down-Erlebnis einer Smartwatch überhaupt beschert – ohne Heizmatten, ohne gebrochenes Glas und ohne versteckte Fallen. Es handle sich um ein durchdachtes Produktdesign, das ganz offensichtlich auf Reparierbarkeit ausgelegt sei.

Damit wächst auch der Druck auf Apple. Die weltweit zunehmend gesetzlich verankerten Vorgaben für die Reparierbarkeit von Produkten schließen Smartwatches zwar bislang noch aus, werden diese früher oder später aber einbeziehen. Google zeigt mit der neuen Pixel Watch, dass es durchaus möglich ist, solche Produkte so zu konzipieren, dass sie durch den Besitzer oder einen freien Dienstleister repariert werden können.

Diagnosewerkzeug und Anleitungen verfügbar

Eine besondere Rolle spielt dabei auch die Wasserbeständigkeit. Die Pixel Watch verliert ihre Zertifizierung nach IP68 nicht zwingend, wenn der Anbieter beispielsweise den Akku oder das Display tauscht. Klassische Dichtringe und selbstabdichtende Schraubverbindungen sorgen dafür, dass dieser Schutz grundsätzlich auch nach einer Reparatur erhalten bleibt.

Zum Marktstart der Pixel Watch 4 hat Google zudem ausführliches ausführliches Anleitungsmaterial zu den verfügbaren Reparaturen veröffentlicht. Dazu zählt auch ein für den Endkunden zugängliches, ins Betriebssystem der Uhr integriertes Diagnosewerkzeug, mit dessen Hilfe sich vorhandene Schäden feststellen und die möglichen Reparaturoptionen erkunden lassen.