Mit Odd One und Erwin wollen wir euch auf zwei Puzzle-Apps aufmerksam machen, deren Entwickler uns angeschrieben haben, und die erst seit kurzer Zeit im App Store verfügbar sind.

Odd One: Suchbilder für Zwischendurch

Odd One verfolgt ein einfaches Prinzip und eignet sich für kurze Spielrunden, sei es im Wartezimmer oder auf dem Klo: In einem Raster aus Symbolen muss man jeweils das Element finden, das aufgrund verschiedener Eigenschaften wie Farbe, Form oder Größe aus der Reihe fällt.

Dabei sollen vier Spielmodi für Abwechslung sorgen. Im klassischen Modus warten 100 Level ohne Zeitlimit. Arcade setzt auf eine 60-Sekunden-Zeitbank, Endlos bietet drei Leben und verschiedene Schwierigkeitsstufen. Im Tagesmodus lösen alle Spieler weltweit dieselben fünf Rätsel und können ihre Zeiten vergleichen.

„Odd One“ ist kostenlos und verzichtet auf Werbung, Tracking, Kontozwang und kostenpflichtige Freischaltungen. Das Projekt wird ausschließlich über freiwillige Trinkgelder finanziert.

Erwin: Schiebepuzzle in Würfelform

Erwin nimmt den Nutzer dagegen deutlich mehr in Anspruch und präsentiert sich als kniffliges Rätselspiel, das ein klassisches Schiebepuzzle auf einen 3D-Würfel überträgt. Die Felder werden durch Wischen verschoben und kombiniert, während sich der Würfel drehen lässt, um auch die übrigen Seiten einzubeziehen.

Durch das Zusammenführen gleicher Felder entstehen neue Elemente mit höherem Wert, die sich wiederum kombinieren lassen. Mit jeder erfolgreichen Kombination steigt auch die Punktzahl. Im weiteren Spielverlauf kommen besondere Felder hinzu, die zwischen zwei Werten wechseln. Weitere Steine sind miteinander verknüpft oder können auf einer Seite des Würfels verschwinden, um auf einer anderen wieder zu erscheinen.

Auch hier verzichtet der Entwickler nach eigenen Angaben vollständig auf Werbung, Tracking und In-App-Käufe. Statt eines Abonnements oder weiterer Zahlungen wird die App als Einmalkauf zum Preis von 5,99 Euro angeboten.