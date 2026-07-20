S-Neo: Sparkassen öffnen ihre Banking-App

Unter dem Namen S-Neo erweitern die Sparkassen ihre App um Funktionen für den Handel mit Wertpapieren. Das neue Angebot richtet sich nach Angaben des deutschen Sparkassen- und Giroverbandes an Menschen, die über ihr Mobiltelefon Geld anlegen und ihre Entscheidungen eigenständig treffen möchten. Sparpläne und einzelne Käufe lassen sich damit über dieselbe Anwendung verwalten, die viele Kunden bereits für Überweisungen und andere Bankgeschäfte verwenden.

S-Neo setzt auf eine reduzierte Bedienoberfläche für Smartphones. Welche Anlageprodukte verfügbar sind und welche Kosten anfallen, hängt jedoch vom jeweiligen Institut ab. Jede Sparkasse bestimmt ihre Preise für das Depot, Transaktionen und regelmäßige Sparraten selbst. Kunden sollten die Bedingungen ihrer Sparkasse deshalb vor dem Abschluss prüfen.

Sparkassen reagieren auf digitale Konkurrenten

Schon im August 2025 hatte die Sparkassengruppe angekündigt, ihre App um günstige Möglichkeiten für den Handel mit Aktien, börsengehandelten Fonds und digitalen Währungen zu erweitern. Damit reagierte sie auf den wachsenden Zuspruch für Neobanken, deren Angebote meist über einfach aufgebaute Smartphone Anwendungen erreichbar sind.

Mit S-Neo nimmt dieses Vorhaben nun konkrete Form an. Die Sparkassen wollen Menschen ansprechen, denen der Einstieg in Wertpapieranlagen bislang zu kompliziert erschien. Eine übersichtliche Benutzerführung soll den Zugang erleichtern. Sie beseitigt allerdings nicht die finanziellen Risiken. Kurse können fallen, sodass Anleger einen Teil ihres eingesetzten Geldes verlieren können.

Nach Angaben des Sparkassenverbandes ist das Angebot vor allem für einen langfristigen Vermögensaufbau vorgesehen. Neben regelmäßigen Sparplänen sind auch selbst veranlasste Wertpapierkäufe möglich. Wer bei der Produktauswahl Unterstützung benötigt, kann weiterhin ein Depot mit persönlicher Betreuung bei seiner Sparkasse wählen. Die neue App Funktion schafft somit einen zusätzlichen digitalen Vertriebsweg.

Werbekampagne führt ins fiktive Spardorf

Begleitet wird die Einführung von der Webserie „Die Neusparer“. Ihre Geschichte ist im realen mittelfränkischen Ort Spardorf angesiedelt, arbeitet aber mit erfundenen Figuren und Ereignissen. Inhaltlich geht es um unterschiedliche Wege, Rücklagen zu bilden und Geld längerfristig anzulegen.

Die Videos erscheinen bei Joyn, RTL+ und Amazon Prime. Zusätzlich verbreiten die Sparkassen die Serie über Instagram, Facebook, TikTok und YouTube. Die Kampagne soll vermitteln, dass Vermögensaufbau nicht allein aus klassischen Spareinlagen bestehen muss. S-Neo liefert innerhalb der Banking App den dazugehörigen Zugang zu Wertpapieren.