ESR HaloLock Geo Wallet: Kreditkarten-Börse mit MagSafe und „Wo ist?“

Das ESR HaloLock Geo Wallet wird mit einem eigenen Ladekabel ausgeliefert, um das integrierte „Wo ist?“-Modul mit Strom zu versorgen und soll nach Angaben der Hersteller rund doppelt so stark an der iPhone-Rückseite haften wie Apples offizielle Wallet-Hülle.

Besonderheit der neuen ESR-Börse, deren finaler Verkaufspreis bei etwa 36 Euro liegen wird, ist die „Wo ist?“-Funktion, die die Kreditkartenbörse mit den Funktionen eines AirTags ausstattet und so das Wiederauffinden im Verlustfall ermöglichen soll. Zudem ist das ESR HaloLock Geo Wallet, wie sein Vorgänger auch, kompatibel mit den MagSafe-Rückseiten aktueller iPhone-Modelle und haftet nicht nur an diesen, sondern dient auch als Haltegriff und kompakter Ständer.

So wird der so genannte ESR HaloLock Geo Wallet Stand jetzt zum Early-Bird-Preis von umgerechnet rund 30 Euro angeboten und soll noch im Mai in die Auslieferung gehen.

Über die Pläne des Zubehör-Anbieters ESR eine neue Ausgabe der Kreditkarten-Börse HaloLock Wallet über das Crowd-Funding-Portal Kickstarter in den Markt einzuführen, haben wir in der vergangenen Woche berichtet . Jetzt ist die Schwarmfinazierung der neuen Kreditkarten-Börse angelaufen und damit steht auch der Preis des neuen MagSafe-Accessoires fest.

