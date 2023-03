PowerRoam 600: Erste Powerstation von UGREEN lässt sich vorbestellen

Das jetzt zur Vorbestellung erhältliche kleinere Modell PowerRoam 600 lässt sich dem Hersteller zufolge an der Steckdose innerhalb von 50 Minuten auf 80 Prozent, ansonsten in 90 Minuten vollständig laden. Alternativ lässt sich der Stromspeicher auch über Solarzellen mit maximal 200 Watt oder über die Autosteckdose füllen.

Zu Jahresbeginn konnten wir darüber informieren , dass auch UGREEN künftig auf dem Markt für Powerstations mitspielen will. Die Markteinführung der ersten Modelle steht nun offenbar kurz bevor, die UGREEN PowerRoam 600 lässt sich in Deutschland bereits vorbestellen.

