QuickScan: Großes Update setzt und verwaltet Unterschriften

Der PDF-Scanner QuickScan hat in seiner neuesten Ausgabe erstmals auch eine Funktion zum schnellen Setzen digitaler Unterschriften mit an Bord. Diese können in der App angelegt, verwaltet und jederzeit auf beliebige Dokumente beziehungsweise beliebige Seiten in bestehenden Dokumenten angewendet werden.

Verwaltete mehrere Signaturen

Das neue Feature, erweitert den komplett kostenfrei nutzbaren Dokumenten-Scanner, der Fotoaufnahmen von Papierdokumenten in durchsuchbare PDF-Dateien verwandeln kann. Dies übrigens auch inklusive einer automatischen Texterkennung in mehreren Sprachen und der Möglichkeit Textbereiche anschließend auszuwählen und zu kopieren.

Die neue Ausgabe 7.3 der QuickScan-App, die von den Machern selbst als „Großes Update“ angekündigt wird, ist nun in der Lage digitale Unterschriften zu verwalten. Diese lassen sich im Querformat auf den iPhone-Touchscreen „malen“, in Farbe und Strichstärke anpassen und anschließend zur zukünftigen Nutzung in der App sichern.

Wollen zukünftig gescannte Dokumente gezeichnet werden, können vorhandene Unterschriften ausgewählt, skaliert und an beliebigen Stellen im Dokument platziert werden.

Komplett kostenlos nutzbar

Wer QuickScan noch nicht kennt: Die App, die Papierdokumente selbstständig erfasst, ablichtet, freistellt und in der PDF-Format überführt, besitzt mehrere In-App-Käufe zur Unterstützung der Entwicklung.

Wer diese ignoriert darf trotzdem alle Funktionen nutzen, wird aber regelmäßig an das Vorhandensein der Zahlungsmöglichkeiten erinnert. Wer einmal gezahlt hat, kann die Erinnerungen hingegen gänzlich deaktivieren und QuickScan mit allen Funktionen ohne zusätzliche Abos oder wiederkehrende Gebühren einsetzen.

Version 7.3 der App setzt zur Installation mindestens iOS 14.0 oder neuer voraus.