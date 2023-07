Erweiterte „Wo ist?“-Funktionen für Android erst zum Jahresende

Im Frühjahr haben Apple und Google veröffentlicht, dass sie gemeinsam mit weiteren Partnern einen Standard gegen den Missbrauch von Bluetooth-Ortungsgeräte wie den AirTags entwickeln. Damit verbunden hat Google auch verschiedene Funktionserweiterungen für das „Mein Gerät finden“ genannte Android-Pendant zu Apples „Wo ist?“-Netzwerk angekündigt, darunter aus dem Apple-Universum bereits bekannte Funktionen wie die Ortung von Offline-Geräten.

Mit dem für die Android-Erweiterungen von Google angepeilten Termin im Sommer wird es aber erstmal nichts. Google zufolge müssen sich die Nutzer seines Betriebssystems für Mobilgeräte nun noch bis zum Jahresende gedulden. Man habe die Entscheidung getroffen, mit der Einführung zu warten, „bis Apple Schutzmaßnahmen für iOS implementiert hat“.

Google wartet auf gemeinsamen Standard

Die im Google Blog veröffentlichte Ankündigung ist zumindest aus der Sicht von Apple-Nutzern jedoch sehr missverständlich formuliert, denn natürlich hat Apple iOS und auch seine „Wo ist?“-Integration bereits mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Allerdings werden im Zusammenhang mit „Wo ist?“ bislang nur Apples eigene Geräte unterstützt, wenn es beispielsweise darum geht, diese auch dann zu registrieren, wenn sie gerade offline sind.

Mit Android arbeitende Geräte sollen bei Apples „Wo ist?“-Integration erst im Rahmen der oben erwähnten Partnerschaft der Anbieter von Betriebssystemen und Trackern berücksichtigt werden und hier war von Beginn an das Jahresende als Ziel für die Veröffentlichung eines Standards und darauf basierend dann der Integration in die Betriebssysteme und Geräte ausgegeben worden. In iOS werden wir das Ganze somit vermutlich nicht vor dem Frühjahr 2024 sehen, aber Google kann seine Erweiterungen vom Jahresende an dann bereits am gemeinsamen Konzept orientiert aufsetzen.

Generell ist die Zusammenarbeit der Unternehmen in diesem Bereich zumindest aus Kundensicht ohne Frage als positive Entwicklung zu sehen. Es währe generell wünschenswert, wenn sich zwischen den verschiedenen Systemwelten mehr Gemeinsamkeiten finden, auf denen basierend die Hersteller dann ihre eigenen, für ihren Nutzerkreis optimierten Varianten aufbauen.