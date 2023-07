App-Store-Gebühren: Apple hat die nächste Sammelklage am Hals

Apples App-Store-Gebühren sehen sich einmal mehr in der Kritik. In Großbritannien wurde nun eine Sammelklage gegen die dem Vetrieb von Apps über den App Store zugrundeliegenden Regelungen eingereicht, in deren Rahmen umgerechnet gut 900 Millionen Euro Entschädigung von Apple gefordert werden.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sind einmal mehr die von Apple bei Transaktionen über den App Store einbehaltenen Provisionen in Höhe von bis zu 30 Prozent der Anlass für die gerichtliche Auseinandersetzung.

Mit Sean Ennis haben die rund 1.500 Entwickler, die hinter der Klage stehen, auch einen in diesem Bereich bewanderten Fürsprecher gefunden. Ennis hat sich auf Themen wie Wettbewerbsökonomie, Digitalisierung und Regulierung spezialisiert. Der Wirtschaftswissenschaftler war bereits für die UN tätig und hält derzeit eine Professur an der Universität Norwich inne, in deren Rahmen er sich speziell mit Themen wie Wettbewerb, Regulierung und Verbraucherpolitik befasst.

„Monopol und missbräuchliche Preisgestaltung“

Ennis verwirft dann auch die üblichen Argumente wie es stünde den Entwicklern schließlich frei, ob sie die Regeln Apples akzeptieren. Die von Apple geforderten Gebühren sind seiner Meinung nach übertrieben und nur aufgrund der Monopolstellung des Unternehmens bezüglich der Nutzung von Apps auf dem iPhone oder iPad möglich. Ennis bezeichnet die Provisionsregelung als unfair und unterstellt eine missbräuchliche Preisgestaltung, die sowohl den Entwicklern und auch den Käufern der Apps schadet.

Apple entgegnet auf derartige Vorwürfe in der Regel, dass der allergrößte Teil der Entwickler gar keine Abgaben bezahle und man mit dem App Store eine Plattform bereitstelle, mit deren Hilfe Entwickler ihre Anwendungen in 175 Ländern rund um den Globus vertreiben können. Dies beeindruckt die Kritiker dieses Systems normalerweise jedoch wenig und Apple sieht sich inzwischen nicht nur unter dem Druck, externe Möglichkeiten zur Bezahlung von Apps und deren Inhalten zuzulassen, sondern in Folge der Regulierung durch die EU vielleicht bald auch schon die Installation von Apps aus anderen Quellen zuzulassen.