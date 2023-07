WhatsApp führt Video-Sofortnachrichten ein

Anders als bei einer Sprachaufnahme beginnt die Aufnahmen der Videonachrichten allerdings nicht sofort, sondern ihr bekommt davor noch einen kurzen 3-2-1-Countdown angezeigt. Wenn man während der Aufnahme nach oben wischt, wird der Modus gehalten, sodass man auch freihändig aufnehmen kann. Das Videobild selbst wird sowohl während der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe in einem runden Fenster angezeigt, das die sonst in der Chat-Ansicht platzierte Sprechblase ersetzt. Eine kurze Demonstration hat der Meta-Chef Mark Zuckerberg auf Facebook veröffentlicht .

Insert

You are going to send email to