Erstes komplett kabelloses iPhone soll bereits 2021 starten

Die Frage, wann Apple auch auf dem iPhone den Port wechseln und wie schon beim iPad statt des Lightning-Ports ausschließlich eine UBS-C-Buchse verbauen wird, beantworten Branchenbeobachter schon seit langem auf die immer gleiche Art und Weise: Ehe das iPhone erneut den Ladeanschluss wechselt, wird dieser gleich ganz wegfallen.

yep.

One portless iPhone coming next year.

Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020