Anker verschenkt Ladegeräte und USB-C-Kabel

Bei Amazon gibt es aktuell gleich zwei interessante Zubehöraktionen von Anker. Käufer der neuen MagGo Powerbank 2 Pro können sich ein smartes 45-Watt-Ladegerät kostenlos dazubestellen. Auch beim Nano 10-in-1-Dock lohnt sich ein Blick: Der USB-C-Hub ist bereits reduziert und wird auf Wunsch mit zwei kostenlosen USB-C-Kabeln geliefert. Bei beiden Aktionen müssen die Gratisartikel allerdings separat in den Warenkorb gelegt werden.

MagGo Powerbank mit kostenlosem 45-Watt-Netzteil

Die Anker MagGo Powerbank 2 Pro bietet 10.000 mAh Kapazität und lädt kompatible iPhones über Qi2.2 kabellos mit bis zu 25 Watt. Ein aktiver Lüfter soll die Wärmeentwicklung begrenzen. Hinzu kommen ein integriertes Display, ein ausklappbarer Ständer und ein USB-C-Anschluss, der kabelgebunden bis zu 45 Watt liefert.

Wer die Powerbank bestellt, kann sich derzeit das Anker Nano 45W mit Smart Display kostenlos sichern. Das kompakte GaN-Netzteil zeigt die aktuelle Ladeleistung an und besitzt eine intelligente Geräteerkennung sowie einen Schonmodus für kompatible iPhones.

Wichtig: Legt sowohl die Powerbank als auch das Ladegerät über die verlinkten Produktseiten in den Amazon-Warenkorb. Der Preis des Netzteils sollte bei der Bestellung vollständig abgezogen werden. Prüft die Verrechnung vor dem Kaufabschluss.

USB-C-Dock reduziert: Zwei Kabel gratis dazu

Eine ähnliche Aktion gibt es für das Anker Nano 10-in-1-Dock. Der ohnehin reduzierte USB-C-Hub erweitert einen Notebook-Anschluss um zahlreiche Schnittstellen. Dazu zählen HDMI, DisplayPort, USB-C mit bis zu 10 Gbit/s, Ethernet sowie Kartenleser für SD und microSD. Das integrierte Display zeigt Informationen zur Verbindung an.

Als kostenlose Zugabe gibt es ein USB-C-Kabelset von Anker. Enthalten sind zwei jeweils 1,8 Meter lange Kabel, die USB Power Delivery mit bis zu 240 Watt unterstützen. Damit eignen sie sich auch für leistungsstärkere MacBooks, sofern ein passendes Netzteil verwendet wird.

Auch hier gilt: Das Dock und das Kabelset müssen gemeinsam im Warenkorb liegen, damit der entsprechende Rabatt angewendet werden kann. Vor dem Bezahlen sollte das Kabelset mit null Euro berechnet werden. Die Aktionen können jederzeit enden.