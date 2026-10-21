Xiaomi 18 Pro: So teuer wie das iPhone 18 Pro, aber mit mehr Extras

Mit dem Xiaomi 18 Pro bekommt Apples iPhone 18 Pro einen Konkurrenten auf Augenhöhe – zumindest beim Preis. Laut durchgesickerten Informationen soll das bereits in China vorgestellte Android-Flaggschiff in Europa ab 1.449 Euro erhältlich sein. Genau so viel verlangt Apple für sein iPhone 18 Pro mit 256 GB. Beim größeren Pro Max zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Offiziell bestätigt sind die europäischen Xiaomi-Preise allerdings noch nicht.

Mehr Ausstattung zum gleichen Preis

Für das Xiaomi 18 Pro mit 512 GB werden 1.649 Euro genannt, das 18 Pro Max mit derselben Kapazität soll 1.849 Euro kosten. Apples iPhone 18 Pro Max liegt mit 512 GB exakt auf diesem Niveau.

Auffällig sind vor allem die Extras der Xiaomi-Geräte: Neben den 6,4 beziehungsweise 6,9 Zoll großen Hauptdisplays gibt es zusätzliche AMOLED-Bildschirme auf der Rückseite. Sie dienen unter anderem als Sucher für Selfies mit der Hauptkamera, zeigen Benachrichtigungen an und ermöglichen die Musiksteuerung.

Hinzu kommen zwei Kameras mit jeweils 200 Megapixeln und ein integrierter Sichtschutz. Wie wir bereits berichtet haben, kann dieser den Blickwinkel bei Bedarf einschränken. Auf Wunsch aktiviert sich die Funktion sogar automatisch, wenn eine weitere Person auf das Display schaut. Das iPhone bietet weder ein rückwärtiges Display noch einen vergleichbaren Sichtschutz. Die höhere Megapixelzahl bedeutet allerdings nicht automatisch bessere Fotos.

Europäer bekommen kleinere Akkus

Beim Akku müssen Käufer hierzulande Abstriche machen. Laut Einträgen in der europäischen Energielabel-Datenbank erhält das Xiaomi 18 Pro einen Akku mit 6.000 statt 7.000 mAh. Das Pro Max kommt auf 7.050 statt 8.500 mAh. Geladen werden soll kabelgebunden mit bis zu 90 beziehungsweise 100 Watt.

Die Preisangaben stammen aus einem Bericht von YTechB und sind noch nicht von Xiaomi bestätigt. Auch ein genauer Termin für den Europastart fehlt. Sollte sich die Preisgestaltung bestätigen, bewegt sich Xiaomi endgültig in derselben Preisklasse wie Apples Pro-iPhones – bietet dafür aber einige Funktionen, die es bei Apple bislang nicht gibt.