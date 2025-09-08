Erste Fotos: Dieser Crossbody Strap soll mit dem iPhone 17 starten

Apple bereitet sich darauf vor, zum Start des iPhone 17 auch neues Zubehör auf den Markt zu bringen. Es handelt sich um ein Umhängeband, das sich mit wenigen Handgriffen am Gerät befestigen lässt. Erste Informationen dazu erreichten uns bereits Ende August aus Zulieferkreisen, jetzt liefern vorab veröffentlichte Fotos neue Details.

Der sogenannte Crossbody Strap soll mit den neuen Funktionsgewebe-Hüllen kompatibel sein, die die bisherige FineWoven-Reihe ablösen. Zur Einstellung der Länge soll das Band auf ein vollständig magnetisches System setzen.

Im Inneren befindet sich ein flexibles Metallelement, das für gleichmäßige Haftung sorgt. Die neuen iPhone-Hüllen verfügen zudem über kleine Aussparungen in den unteren Ecken, die als Durchlasspunkte für das neue Halteband dienen sollen.

Orange als Akzentfarbe des iPhone 17

Der Crossbody Strap soll in verschiedenen Materialien erscheinen. Erste Exemplare bestehen offenbar aus gewebtem Nylon, wie es auch bei Sportarmbändern der Apple Watch eingesetzt wird. Daneben ist eine weichere Silikonversion im Gespräch. Beide Varianten sollen in mehreren Farben verfügbar sein. Auf den Schnappschüssen, die der für gewöhnlich gut informierte Sonny Dickson veröffentlicht hat, ist bereits ein auffälliger Orangeton zu sehen, der sich auch in einer möglichen neuen Farbvariante des iPhone 17 Pro widerspiegeln könnte.

Das System könnte nicht nur auf das iPhone beschränkt bleiben. Auch künftige AirPods-Modelle sind im Gespräch, bei denen eine ähnliche Befestigung vorgesehen sein könnte. Apple knüpft damit an frühere Ansätze an, etwa den Lanyard-Anschluss beim iPod touch oder die Halterung am Ladecase der AirPods Pro 2.

Die Markteinführung des Crossbody Strap dürfte zeitgleich mit dem iPhone 17 erfolgen. Da die Produktion laut Branchenkreisen bereits angelaufen ist, ist mit einer sofortigen Verfügbarkeit nach der Vorstellung in dieser Woche zu rechnen.