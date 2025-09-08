Narwal FLOW kommt angewalzt: Wischen und Saugen mit neuem Ansatz

Narwal zählt zu den fünf größten Anbietern von Saugrobotern weltweit und bringt mit dem neuen Modell Narwal FLOW nun ein neues Spitzenprodukt auf den Markt, das den auf ifun.de zuletzt getesteten Narwal Freo Z10 Ultra ergänzt.

Im Mittelpunkt steht die sogenannte Track Mop-Technologie. Dabei läuft ein Walzensystem auf einer Schiene, das während des Einsatzes kontinuierlich mit Frischwasser versorgt wird.

Saugen und Wischen in einem Gerät

Dieses wird auf 45 Grad erhitzt und über mehrere Düsen verteilt. Der Mopp übt dabei konstant Druck auf den Boden aus, sodass auch fester Schmutz gelöst werden kann. Das gebrauchte Wasser wird direkt in einen separaten Tank abgeleitet, wodurch verhindert werden soll, dass sich Verunreinigungen verteilen.

Die Saugfunktion arbeitet mit einer Walzenbürste, die so konstruiert ist, dass sie Haare und Staub aufnimmt, ohne dass sich diese leicht verheddern. Gegenläufig rotierende Seitenbürsten unterstützen die Reinigung entlang von Kanten. Mit einer angegebenen Leistung von 22.000 Pascal kann das Gerät auch Teppiche reinigen. Dort wird durch eine anpassbare Druckplatte ein dichter Kontakt zum Boden erzeugt, um Schmutz tiefer aus den Fasern zu lösen.

Navigation, Docking und Steuerung

Für die Orientierung nutzt der Roboter das hauseigene System NarMind Pro. Zwei Kameras sowie eine 3D-Kartierung sorgen für digitale Raumpläne und präzise Navigation. Das flache Gehäuse, das so auf den üblichen LiDAR-Turm verzichten kann, erlaubt die Reinigung unter Möbelstücken ab einer Höhe von 9,5 Zentimetern, Hindernisse bis vier Zentimeter werden überfahren.

Besonderes Augenmerk legt Narwal auf die Dockingstation. Diese lädt nicht nur den Akku, sondern übernimmt auch Wartungsvorgänge. Dazu gehören das Reinigen der Mopps mit heißem Wasser, das anschließende Trocknen sowie die automatische Entleerung des Staubbehälters in einen 2,5-Liter-Beutel. Zusätzlich wird eine kleinere Station angeboten, die weniger Platz benötigt und ebenfalls automatische Grundfunktionen bietet.

Die Bedienung erfolgt über eine App oder per Sprachsteuerung. Kompatibilität besteht mit Alexa, Google Home und Siri. Anwender können Reinigungspläne festlegen und Intensitätsstufen anpassen. Bis Jahresende soll der Roboter zudem den Smart-Home-Standard Matter unterstützen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Narwal FLOW ist ab sofort erhältlich. Während einer Einführungsaktion bis zum 28. September kostet die Variante mit Standard-Dock 899 Euro statt 1299 Euro. Die Ausführung mit kompakter Dockingstation liegt bei 1099 Euro statt bei 1499 Euro. Beide Modelle sind über Amazon bestellbar.