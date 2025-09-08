Reclean: iPhone-App schafft Ordnung in Fotosammlung und Speicher

Anfang des Sommers haben wir den gleich folgenden App-Tipp noch unter seinem ursprünglichen Namen Photo Cleaner auf ifun.de vorgestellt. Mittlerweile trägt der Download den neuen Titel Reclean, bleibt aber weiter empfehlenswert.

Jetzt Reclean statt Photo Cleaner

Verantwortlich für den kleinen Helfer sind die Entwickler der kostenpflichtigen Refocus-App, ein kommerzielles Produkt, das sich mit der Kontrolle der eigenen Bildschirmzeit befasst. Reclean hingegen ist komplett kostenlos und kommt ohne In-App-Käufe oder Abo-Modelle aus. Lediglich ein Hinweis auf das Schwesterprodukt ist in der App sichtbar.

Die Anwendung richtet sich an iPhone-Nutzer, die ihre Fotomediathek besser organisieren und gleichzeitig Speicherplatz freigeben möchten. Nach dem ersten Start analysiert Reclean die vorhandenen Dateien direkt auf dem Gerät und schlägt ähnliche oder doppelte Aufnahmen zur Löschung vor. Dabei werden Serienfotos, Screenshots, identische Bilder oder besonders große Dateien erkannt. Gelöschte Inhalte bleiben zunächst 30 Tage im Ordner „Zuletzt gelöscht“, sodass versehentliche Entfernungen immer auch rückgängig gemacht werden können.

Zusätzlich bietet Reclean eine Texterkennung in Fotos und Videos. Dadurch lassen sich etwa Bildschirmfotos von Präsentationen oder Mitschriften gezielt aufspüren. Da alle Analysen lokal erfolgen, verlassen keine Daten das iPhone. Auch eine Registrierung oder eine aktive Internetverbindung sind nicht erforderlich.

Neue Funktion für Videos

Mit dem jüngsten Update hat die App ihre Möglichkeiten erweitert. Nutzer können nun große Videodateien nicht nur identifizieren, sondern auch direkt in kleinere Versionen komprimieren. So wird Speicherplatz gewonnen, ohne dass Inhalte ganz entfernt werden. Parallel dazu haben die Entwickler kleinere Fehler behoben und die App insgesamt verbessert.

Reclean setzt mindestens iOS 18 voraus und belegt nur 9,1 Megabyte an Speicherplatz. Damit eignet sich die Anwendung besonders für Nutzer, die ihr iPhone regelmäßig von unnötigen Dateien befreien möchten, sei es vor einem Systemupdate oder einfach, um Platz für neue Fotos und Videos zu schaffen.